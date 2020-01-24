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嘉華會德豐兩盤312伙互撼

【明報專訊】雖然新冠肺炎全球爆發，加上環球股市波動，但發展商仍然積極推盤。上周六首輪銷售、並售出逾九成單位的會德豐（0020）將軍澳日出康城9C期OCEAN MARINI，本周六將次輪銷售，推出102伙，部分單位已加價約2%；與此同時，嘉華（0173）啟德嘉峯匯，亦於周五發售210伙，當中有52伙即約25%以招標形式推出。

OCEAN MARINI周六次輪 賣102伙 個別提價2%

資料顯示，OCEAN MARINI上周六首推的208伙，售出約188個單位，佔可供發售單位總數90%，發展商乘勝追擊，連日加推4、5號價合共102伙，昨日亦修改1至3號價單，將部分未售出餘貨提價約2%。

會德豐公布最新銷售安排，落實本周六上午10時起，發售1號至5號價單共102伙單位，A組大手時段，每個登記客人必須揀選最少1個及最多4個指明住宅物業，B組買家則最少揀選1個但不多於2個指明住宅物業。項目將於周五下午5時截票。

去年底開售至今累沽近190伙的嘉峯匯，周一晚以折實平均實呎2.4萬元加推121伙後，發展商嘉華亦上載新銷售安排，連其他餘貨，周五（20日）開展新一輪銷售推出210伙，當中158伙即75%以先到先得形式發售，另52伙即25%以招標形式發售。

嘉峯匯周五推210伙 25%招標

此外，現樓盤特色戶仍獲承接，信置（0083）馬鞍山銀湖．天峰，本月內連沽7個特色戶、套現逾2.26億元；昨日最新售出1座57樓B單位，實用面積2110方呎、連1291方呎平台及73方呎天台，成交價4600.855萬元，實呎21,805元，呎價料創項目一手成交新高；銀湖．天峰目前僅餘最後一伙1座57樓A單位頂層連泳池特色戶待售。

銀湖．天峰特色戶呎價高見2.18萬

不過，市場再有新盤買家撻大訂；恒地（0012）西營盤藝里坊．1號，據樓盤成交紀錄冊資料顯示，新錄得一宗撻大訂個案，單位為實用面積223方呎的22樓J室迷你戶，買家原於去年6月以766.2萬元購入，實呎約3.43萬元，原本亦已簽署正式買賣合約，但新近撻大訂，若以樓價一成計，料遭發展商殺訂約76.6萬元，令本月新盤撻訂總數增加至20宗；恒地已公布銷售安排，該撻訂單位於周六（21日）招標。

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