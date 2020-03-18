擎天盈翠車位價較高位急挫四成 分析：股市波動 料低價成交續現

明報記者 張允亭

土地註冊處資料顯示，九龍站擎天半島3樓單號車位，新近以195萬元易手，雖然成交價較去年8月同類成交價198萬只回落1.5%，但相對屋苑「車位王」曾於2018年5月錄得高位成交價343.8萬元，不足兩年大幅下挫43%。

事實上，其他豪宅區的車位交投亦見疏落，中原高級分區經理馬肇堅指出，何文田區內今年的車位成交近乎停滯，惟普遍車位業主具經濟實力，不急於減價放售，故現時區內車位價錢仍然企穩。

擎天半島車位售價跌穿200萬

大眾屋苑方面，車位價格均較去年有明顯跌幅。以青衣盈翠半島一個雙號車位為例，新近以195萬元易手，較去年中同類車位成交價258萬元下跌63萬元或24%。資料顯示，盈翠半島的「車位王」，是於2018年7月樓市高峰期間以317萬元易手，意味上述新成交價，比高位價大跌122萬元或38%。

車主為減開支棄「養車」致需求跌

利嘉閣首席聯席市務董事彭錦添指出，自去年爆發社會運動後，車位交投放緩，至近月經濟因新冠狀病毒肺炎疫情擴散而急劇轉差，有車主為減省開支而放棄「養車」，車位需求下跌，對比2018年「買車位要爭」的盛况已經不再，亦令成交價回落。

另香港置業助理分區董事劉浩勤指出，將軍澳日出康城緻藍天LG3樓雙號車位，新近以218萬元易手，相較同屋苑半年前，同類車位曾以238萬元易手，成交價回落20萬元或8.4%。

林一鳴：車位價易大上大落

資深地產分析員林一鳴認為，車位的從價印花稅普遍為1.5%（主要為200萬元以下車位），較住宅的從價印花稅15%為低，故吸引不少投資者炒賣車位，以致車位價格容易大上大落。

林續指，目前車位成交價仍偏離實際價值，由於車位的持貨人以投資者為主，而近期股票市場波動，有部分投資者投資失利後，以平價沽出車位，藉以增加現金流，令市場接連錄得低價車位成交個案，預料本港經濟下行壓力持續加劇下，車位成交價短期內將持續下跌。