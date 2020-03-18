經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：美國減息 驚喜變驚慌

【明報專訊】多年前有老友在買樓時最後一刻打退堂鼓，原來業主見老友考慮咁耐，自動降價5%，唔降價還好，降價反而令老友擔心樓宇是否有什麼問題，於是打退堂鼓。其實，不少打算賣樓的業主都會犯上這個大忌，就是見到買家猶豫不決時自動減價，以為減價可以令買家有驚喜，誰不知是令買家驚慌，因為買家會認為物業可能有一些他們不知道的問題，所以業主減價反而賣唔到樓。

業主主動減價反而賣不到樓

星期日美聯儲局唔等到今個星期議息，失驚無神大幅減息1厘，連特朗普都話有驚喜。其實，美聯儲局裏面班學者不知道，減息不會令市場驚喜，反而會驚慌。市場人士擔心美國政府有什麼政策準備出台，例如禁止沽空，外匯管制等，大家又唔好以為沒有可能，因為在新冠肺炎疫情下，不少國家都封國封關，連美國對歐盟也不留情面，投資者是很敏感的，一於「契弟走得摩」，不問價沽出手上美股，造成美股大跌，不過我自己亦認為這是一個不是理由的理由，替美股大跌自圓其說。

美聯儲太早減息 投資者信心急降

其實，聯儲局主席鮑威爾可能急了些少，美聯儲局應該等今個星期議息才減，減幅亦不需要1厘，或者0.5厘已經足夠，留番多少彈藥。現在好似玩SHOW HAND，將全部減息籌碼一次過推晒出去，投資者會認為美聯儲局已經無晒籌碼，市場上再有其他問題出現時，聯儲局已經無能為力。換句話說，倘若再有任何問題，或者疫情進一步惡化，美股除了下跌外並沒有其他途徑，既然知道美股一定會下跌，不如早些沽貨，或者日後可以趁低吸納，這是人們常說的有危才有機。

有老友話今次「食屎食着豆」，一定要請食飯，原來老友平日得罪人多，稱呼人少，而他亦持有不少美國股票，他擔心日後會被納入人權法的制裁名單，於是幾個月前已經將美股沽清，如果現在才賣，可能只得六折收數，由於無端端賺了很多錢，請食飯亦是應該的，或者可以叫慶功宴。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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