經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：富二代靠搬屋「脫單」

【明報專訊】有位律師朋友是富二代，住在九龍塘，活了40多歲，還找不到老婆。他想想，九龍塘地區太老，來來去去沒有年輕女子，一咬牙，決心搬到浪澄灣（奧運站屋苑），沒兩年，娶妻生子，樂也融融了。

高級老臘肉比小鮮肉更值錢

這是我常常說的，去旅行寧願去菲律賓或泰國、印尼，陽光海灘幾日遊，而且還要跟團，肯定大把少女參加。反而去郵輪豪華團，參加者大都是老人家，經驗之談說，次次都有喪禮。

不過，40幾歲人參加陽光海灘幾日遊，能不能戰勝六嚿腹肌的小鮮肉，又是另一回事了。除非你是高級貨品，例如是dry aged多年的老臘肉，比鮮肉更要值錢，又當別論。

講起遊船河，忽然想起遊船專家古鎮煌，與他闊別已有10多年，不知別來如何。他無子無女，認識他時，已在倒數人生，我指的是吃老本。很記得那時幫他賣了兩瓶Le Pin給朋友馬生，馬生還開了一瓶請我們飲。

除了名酒之外，古鎮煌還有大量墨水筆，不過今日應不值錢了。他說要賣了司徒拔道的嘉苑，退休往英國居住，因此也見不到他了。

這位仁兄，是在《明報》和《明報周刊》，第一代寫財經專欄和花錢專欄起家，八九十年代無人不識，不過在「八七股災」一役，已退出股壇，專心寫吃喝玩樂。他以前在聯合國和包玉剛公司工作過，但相信今日年輕一輩認識這名字的人，已不多了。

[周顯 投資二三事]

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