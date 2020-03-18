張兆聰：流動性枯竭改善 經濟衰退程度主導後市

疫情在中國以外地區大規模爆發後，先是引發市場恐慌情緒的一般跌市，之後是流動性枯竭導致的各類資產同步融化。流動性枯竭原因，一是投資者從高風險資產（ETF）撤資，換馬至貨幣市場基金，當VIX指數抽升，銀行因應風險定價模式（VaR），減少拆出資金和參與回購市場，流動性下降又反過來推高VIX指數，出現惡性循環。當美國本土出現美元流動性枯竭，就要減少貨幣互換，互換利差擴闊令歐洲和日本金融機構拋售美元資產，將美元流動性枯竭輸出海外。

美、日、歐、英、瑞士和加拿大央行採取聯合行動，表明利用現有貨幣互換額度，以供應美元，並且一致同意互換協議價格下調25個基點，更於周一額外進行84天美元標售。大家可以說減息、QE無法對抗疫情，但卻能有效解決美元流動性枯竭問題。以基準FRA/OIS利差在周一晚大跌，由78.63點子降至29.7點子，昨日未有怎樣反彈，央行聯合救市至少改善了流動性問題，信貸市場初步解凍。

大跌市反映悲觀 短線好淡爭持

但就在解決了流動性枯竭後，美股周一晚仍開市熔斷、跌幅收窄、再大跌。昨日期貨先漲停，後倒跌，但在美國政治新聞網站Politico報道，美國財長努欽將尋求價值至少8500億美元的一攬子刺激方案後又顯著回升。股市已渡過了流動性枯竭的拋售，開始由經濟衰退有多嚴重主導後市。由於全球股市已大跌20％至30％，或多或少反映了經濟悲觀前景，短線會開始好淡爭持。特別是每當有財政刺激方案出台，市場總會有一陣子的興奮。

年輕股民或許未遇過經濟衰退（金融海嘯不算），事關過去10年都有貨幣政策不斷托市，也有中國的開閘放水和房地產超級牛市，海嘯前則有中國強勁的製造業和美國房地產支撐。對上一次真正的全球經濟衰退已是科網泡沫爆破後，股市跌勢呈陰乾式下跌，基本因素持續惡化下反覆拖低股指。

短期而言，各國推出頗進取財政刺激方案，新西蘭應對方案金額約121億紐元，相當於GDP的4%，梅努欽的8500億美元，相對於2019年美國經濟總量同樣是大約4％。4％的設定，相信是要有足夠力量，令今年經濟至少數字上不會出現衰退，以免引發通縮而萬劫不復。只是市場開始有不少利淡消息，例如大眾汽車歐洲全面停產；SONY兩間馬來西亞廠房停產；全球各地鎖國封關，航空公司面臨資金鏈斷裂；民眾無法消費。4％GDP的刺激力度是否足夠仍存變數。

中長期面對赤字失控債務危機

如此進取的刺激力度，對股市絕對是一劑強心針（但仍要看細節，若較多是派錢或減稅，民眾未必會全數花掉而降低刺激效果），但中長期也要面對赤字失控、甚至債務危機的風險。只是今朝有酒今朝醉，現時市場依然極度信任美國，短期內看不到有太多副作用。

[張兆聰 還看今朝]