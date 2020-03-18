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植耀輝：兩次減息增債市波動 反挫股市

【明報專訊】疫情繼續在全球蔓延，各國應對方式明顯不同。美國有點後知後覺，政府在疫情爆發初期仍漫不經心，在出現愈來愈多感染個案，甚至連NBA球星「中招」後，才急急採取措施應對。英國首相約翰遜一直被批評在應對當前疫情上不足，早前更聯同首席科學顧問會見傳媒，表示當局正考慮採取「群體免疫」（herd immunity）方案，就是讓大部分國民感染新型肺炎病毒後獲得抗體以應對疫情。筆者同事笑指當危機出現時，約翰遜及特朗普管治及危機處理之不足表露無遺。

金融市場方面，美國再度突然宣布大手減息1厘並重啟量寬措施，引發金融市場震盪。在與友人觀察近期股匯債市情况後，或者今次減息是與高息債市場有關。隨着避險情緒持續高漲，投資者擔心企業違約，近日高息債市場已出現拋售潮。高息債曾是不少投資者寵兒，因價格穩定兼回報不俗，透過槓桿投資相當普遍。問題是一旦需要沽售套現，流動性不及股市，價格下跌加上被追「孖展」，令債市危機加深；一旦恐慌情緒蔓延，更有機會「火燒連環船」。這或許可以解釋為何兩次減息市場未見穩定，波動仍然有增無減。未來一段時間，投資者除關注疫情消息外，亦要多加關注債市。

舜宇現價雖吸引 仍候調整才吼

舜宇光學（2382）周一公布去年業績，在攝像頭模組毛利率改善下，盈利增60%，表現相當不俗。只是投資者現時對高估值股份存有戒心，舜宇未來出貨量仍面對三星華為可能延後推新機消息影響，所以雖然現價甚有吸引力。不過暫仍會候大市調整時再作考慮。

（筆者未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

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