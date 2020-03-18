美航空業向白宮求救 尋4680億支援

波音股價早段重挫20%

A4A現要求華府提供290億美元的貸款或擔保，並退還業界今年首季交付的部分聯邦稅款，並在2021年底前為業界取消部分稅項。知情人士稱，美國的機場也面臨大量損失，預計將要求聯邦政府尋求100億美元的援助。全球三大航空聯盟——寰宇一家、天合聯盟和星空聯盟也敦促各國政府，「評估一切可能的手段」協助航空業。三大聯盟代表全球約60家航空公司，相當於全球航空公司運力一半以上。

波音的聲明證實，正與政府、國會官員及業界領袖積極討論當前形勢，認為短期內獲公共或私人資金注資是對業界尤其重要。美國政府官員稱，白宮就疫情與波音保持聯繫。美國總統特朗普表明，政府將對航空公司提供100％支持。波音股價周一跌近24％，跌至129.61美元，是2016年9月以來低位。波音股價今年以來跌約五成。波音昨早段股價曾重挫20%。美銀給予客戶報告表示，環球航空公司的商業模式受壓，航空公司將削減資本支出、暫停擴張計劃，部分航空公司更將面臨破產，波音737 MAX客機計劃所面臨打擊尤其嚴重。

評級機構標普已將波音信貸評級，由「A-」連降兩級至「BBB」，僅比垃圾級別高兩級，並將其列入負面觀察名單。標普預測，波音未來兩年自由現金流比預期差。標普表示，疫情令全球航空旅行大減，促使航空公司押後飛機訂單，使波音的現金流進一步受壓。

（綜合報道）

[國際金融]