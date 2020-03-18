經濟
國際金融

美航空業向白宮求救 尋4680億支援

【明報專訊】受疫情影響，飛機製造商及航空公司形勢嚴峻。彭博社引述知情人士稱，波音尋求白宮及國會領袖為波音公司、波音供應商及航空公司提供短期援助，避免業界裁員，支援數以百計為其提供飛機零件及飛行系統的小型企業。代表美國航空業的航空業協會（Airlines for America，A4A）也尋求美國政府提供近600億美元（約4680億港元）直接資助及貸款擔保，相比下2001年的「911」襲擊後，美國政府為業界提供的資助額為150億美元。

波音股價早段重挫20%

A4A現要求華府提供290億美元的貸款或擔保，並退還業界今年首季交付的部分聯邦稅款，並在2021年底前為業界取消部分稅項。知情人士稱，美國的機場也面臨大量損失，預計將要求聯邦政府尋求100億美元的援助。全球三大航空聯盟——寰宇一家、天合聯盟和星空聯盟也敦促各國政府，「評估一切可能的手段」協助航空業。三大聯盟代表全球約60家航空公司，相當於全球航空公司運力一半以上。

波音的聲明證實，正與政府、國會官員及業界領袖積極討論當前形勢，認為短期內獲公共或私人資金注資是對業界尤其重要。美國政府官員稱，白宮就疫情與波音保持聯繫。美國總統特朗普表明，政府將對航空公司提供100％支持。波音股價周一跌近24％，跌至129.61美元，是2016年9月以來低位。波音股價今年以來跌約五成。波音昨早段股價曾重挫20%。美銀給予客戶報告表示，環球航空公司的商業模式受壓，航空公司將削減資本支出、暫停擴張計劃，部分航空公司更將面臨破產，波音737 MAX客機計劃所面臨打擊尤其嚴重。

評級機構標普已將波音信貸評級，由「A-」連降兩級至「BBB」，僅比垃圾級別高兩級，並將其列入負面觀察名單。標普預測，波音未來兩年自由現金流比預期差。標普表示，疫情令全球航空旅行大減，促使航空公司押後飛機訂單，使波音的現金流進一步受壓。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

美股急瀉 ETF風險平價基金種禍 跌市爭相減槓桿 歷來最快步入熊市
美股急瀉 ETF風險平價基金種禍 跌市爭相減槓桿 歷來最快步入熊市
亞洲股市回穩 恒指倒升200點
亞洲股市回穩 恒指倒升200點
為降風險 A股推遲「入富」
為降風險 A股推遲「入富」
風險平價策略 橋水創辦人達里奧提出
風險平價策略 橋水創辦人達里奧提出
拆息三連升 H按息重回封頂位
拆息三連升 H按息重回封頂位
人行前司長盛松成：中國今年難達小康
人行前司長盛松成：中國今年難達小康
港25年首失最自由經濟寶座 中港融合經濟自由風險增 遭星洲爬頭
港25年首失最自由經濟寶座 中港融合經濟自由風險增 遭星洲爬頭
貿發局首季出口指數見新低
貿發局首季出口指數見新低
周生生劉克斌：政府8萬援助金幫忙不大
周生生劉克斌：政府8萬援助金幫忙不大
諾誠健華傳上限8.95元定價
諾誠健華傳上限8.95元定價
港燈少賺23.73% 審慎檢討今年電費
港燈少賺23.73% 審慎檢討今年電費
閱文去年多賺兩成 疫情影響正面
閱文去年多賺兩成 疫情影響正面
大酒店預警 首季錄虧損
大酒店預警 首季錄虧損
會德豐斥11.5億增持九倉九置 提私有化後出手 間接幫吳光正家族增持
會德豐斥11.5億增持九倉九置 提私有化後出手 間接幫吳光正家族增持
話你知：吳光正家族可市價增持會德豐
話你知：吳光正家族可市價增持會德豐
東亞中國林志民 傳跳槽上商銀行
東亞中國林志民 傳跳槽上商銀行
嘉里建設去年本業多賺61%
嘉里建設去年本業多賺61%
白宮醞釀新刺激措施 美股反彈 規模逾8500億美元 梅努欽促國會通過
白宮醞釀新刺激措施 美股反彈 規模逾8500億美元 梅努欽促國會通過
菲律賓成首個停市國家
菲律賓成首個停市國家
張兆聰：流動性枯竭改善 經濟衰退程度主導後市
張兆聰：流動性枯竭改善 經濟衰退程度主導後市
植耀輝：兩次減息增債市波動 反挫股市
植耀輝：兩次減息增債市波動 反挫股市
周顯：富二代靠搬屋「脫單」
周顯：富二代靠搬屋「脫單」
湯文亮：美國減息 驚喜變驚慌
湯文亮：美國減息 驚喜變驚慌
擎天盈翠車位價較高位急挫四成 分析：股市波動 料低價成交續現
擎天盈翠車位價較高位急挫四成 分析：股市波動 料低價成交續現
天鑄車位638萬 全港最貴住宅車位
天鑄車位638萬 全港最貴住宅車位
嘉華會德豐兩盤312伙互撼
嘉華會德豐兩盤312伙互撼
財團茶果嶺申建5643伙住宅
財團茶果嶺申建5643伙住宅
鄧成波9280萬沽華景園 7年賺6%
鄧成波9280萬沽華景園 7年賺6%
中洲置業 贈抗疫包予基層人士
中洲置業 贈抗疫包予基層人士
銘基亞洲Tiffany Hsiao：中小型股股災下沽壓較小
銘基亞洲Tiffany Hsiao：中小型股股災下沽壓較小