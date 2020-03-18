白宮醞釀新刺激措施 美股反彈 規模逾8500億美元 梅努欽促國會通過

梅努欽昨稱，特朗普政府希望「立即」把應急資金放入美國人的口袋。消息刺激美股向上。聯儲局亦繼續為銀行釋出更多流動性，在周二再次進行價值5000億美元的回購操作。不過市場憂慮原油的需求，布蘭特期油曾跌穿每桶30美元，而紐約期油跌穿每桶29美元。

高盛和摩根士丹利等經濟學家均預期，疫情將引發全球經濟衰退之際，白宮準備推出的新一輪刺激計劃，將包括行政部門採取的4000億美元措施，例如延遲繳稅期限、減免學生貸款的利息支付。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）早前預告，新的刺激計劃規模將擴大一倍至8000億美元，當中大部分來自暫時減少入息稅。

知情人士稱，美國航空業周一要求政府提供高達600億美元的資助及貸款擔保，目前未知特朗普政府將批出多少。這知情人士稱，政府最有可能批准貸款，但尚未要求白宮管理及預算辦公室（OMB）估算當中成本。消息表示，對航空業的援助，可能包含在最新的8500億美元刺激計劃，預計入息稅減免將價值5000億美元，小型企業貸款也達到2500億美元。對於向小型企業的援助，白宮正考慮推遲季度繳稅，並提供快速現金貸款的選擇。

考慮推遲季度繳稅

此外，CNBC引述消息人士稱，負責監管銀行及聯邦儲蓄機構的美國貨幣監理署（OCC），正考慮是否放寬其2013年關於槓桿貸款規定，以減輕業界在疫情爆發期間的資金壓力，暫未作出最終決定。倘若批准鬆綁，將消除銀行向一些具風險的企業提供貸款的一些限制，有可能為能源企業釋放資金。市場憂慮疫情打擊能源需求，令部分能源企業資金緊張。不過反對放寬規定人士指出，目前措施有效阻止銀行提供風險貸款，避免銀行業在當前動盪環境增風險。

此外，聯儲局除了在未來幾個月至少推行7000億美元的量化寬鬆（QE），也將通過商業票據融資機制，支持信貸流向家庭和企業。聯儲局將根據《聯邦儲備法》，開放商業票據融資工具，使其支持實體經濟，而不僅支持金融部門。聯儲局的聲明稱，正採取行動提供信貸，為家庭、企業和全國勞動力市場的職位提供保障。技術上來說，聯儲局設立的特殊目的工具，將直接從符合條件的公司，購買沒有抵押和資產支持的商業票據，從而促進新的融資。該工具將在明年3月17日前，通過紐約聯儲的主要交易商，購買3個月的美元計價商業票據。

G7領袖：採一切必要措施防衰退

另外，七國集團（G7）領袖電話會議後承諾，將採取一切必要措施穩定全球經濟，應對可能出現的全球衰退。G7的聲明稱，將敦促央行支持金融體系，並將每周舉行一次財長級會議，以確定其他所需措施。日本央行行長黑田東彥表示，若經濟因疫情影響而惡化，將再放寬貨幣政策。

（綜合報道）

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