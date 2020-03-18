會德豐斥11.5億增持九倉九置 提私有化後出手 間接幫吳光正家族增持

明報記者 方楚茵

吳光正家族上月27日提出私有化會德豐，由於私有化涉及分派九倉及九置股份，曾連累兩股翌日大跌16.55%及6.22%。加上隨着新冠疫情蔓延全球，港股不能倖免大跌，九倉及九置的股價至今蒸發不少（見圖）。

去年起累斥資近90億增持兩股

今次會德豐及九倉昨分別公布於過去一年及半年多增持九置61.62億元及28.27億元，披露了會德豐於九倉及九置的最新持股為71.31%及67.3%，較在上月27日私有化會德豐時披露的70.7%及66.5%有所增加。

雖然上述增持只涉及約11.5億元，不過經會德豐出手，卻間接提高了吳光正家族在私有化會德豐後對九倉及九置的持股，由原來跌至約48.82%及44.53%，提高至49.43%及45.33%，前者再次逼近50%控股水平。

持九倉或達49.43% 近控股水平

值得留意的是，以往市場一直預期將由會德豐私有化九倉，但最終變成吳光正家族私有化會德豐。花旗報告曾提到，九倉短期內不會被私有化，反而吳光正家族或將會德豐系內的香港資產注入九倉，令公司的現金餘額或顯著下降，因而看淡該股。

投行摩通早前表示，吳光正家族作為大股東在私有化會德豐後，於九倉、九置的股份將少於50%，預料兩間公司派息偏向保守，看淡九置前景，給予「差於大市」評級。在會德豐公布增持後，未知投資界會否對九倉及九置改觀。

會德豐則在公告內交代過去一年增持九置原因，表示過去一年股票市場狀况提供購入九置股份以增加公司於九置擁有權益的機會，而且董事會對香港房地產投資的長期增長潛力樂觀。九倉則提到，購入九置可以獲取經常收益及長線資本增值的機會等。