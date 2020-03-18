經濟

大酒店預警 首季錄虧損

【明報專訊】大酒店（0045）昨公布2019年全年業績，受核心市場香港發生不可預見的社會動盪，加上中美貿易緊張局勢加劇，純利按年大跌59.3%至4.94億元，每股基本盈利為0.3元；派末期息每股9仙，較2018年同期少43.8%。集團表示，新冠肺炎疫情對其大中華區業務造成負面影響，世界各地業務亦受波及，大量客戶取消預訂，酒店餐廳也因而關閉。集團今年首兩個月收入按年跌21%，管理層預計，即使已加強成本控制措施，但集團在今年首季仍會錄得經營虧損。

去年純利大跌59% 末期息減44%

集團續指，對疫情未來數月受控抱有希望，但關注本地局勢在今年內仍可能持續出現更加劇烈的社會動盪。除此以外，世界其他地區的不明朗因素如英國脫歐、法國政局等，亦可能對集團的業務造成影響。集團旗下業務目前在疫情下的收入均出現損壞性下降，受影響的業務包括全綫酒店業務、山頂綜合項目以及半島商品。

集團正研究各種可行的措施控制營運成本，並在可能情况下延遲資本支出。集團同日公布去年第四季數據，香港平均可出租客房收入按年跌64%至1714元，按季則升1.3%；平均房租按年跌22.5%至4819元；第四季出租率按季升1個百分點至36%，而2018年同期出租率為78%。

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