大酒店預警 首季錄虧損

去年純利大跌59% 末期息減44%

集團續指，對疫情未來數月受控抱有希望，但關注本地局勢在今年內仍可能持續出現更加劇烈的社會動盪。除此以外，世界其他地區的不明朗因素如英國脫歐、法國政局等，亦可能對集團的業務造成影響。集團旗下業務目前在疫情下的收入均出現損壞性下降，受影響的業務包括全綫酒店業務、山頂綜合項目以及半島商品。

集團正研究各種可行的措施控制營運成本，並在可能情况下延遲資本支出。集團同日公布去年第四季數據，香港平均可出租客房收入按年跌64%至1714元，按季則升1.3%；平均房租按年跌22.5%至4819元；第四季出租率按季升1個百分點至36%，而2018年同期出租率為78%。