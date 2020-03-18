閱文去年多賺兩成 疫情影響正面

熱門劇《慶餘年》獲逾60萬次打賞

集團聯席首席執行官梁曉東在績後的電話會議中表示，內地新冠肺炎疫情對集團在線業務有正面影響，用戶的閱讀時長有明顯增加，反而電視劇、電影業務方面，則因停工安排下拍攝進度受阻，不過在上周已基本復工。

期內來自在線業務收入錄得37.1億元，較2018年同期減少3.06%，當中來自閱文自營平台收入按年增9.6%至24.25億元，來自騰訊（0700）產品自營渠道的收入則按年減12.2%至8.36億元。集團解釋，騰訊產品自營渠道的收入減少主要是由於該渠道付費閱讀收入持續減少，但集團有針對相關騰訊產品推出免費閱讀模式，因此平台上在線廣告收入能部分抵消。截至去年12月底，平均月活躍用戶（MAU）約2.2億，按年升2.9%；每用戶平均收入（ARPU）則按年升5%至25.3元。梁曉東表示，對IP的系列化影視劇開發未來增長仍然有信心，因此集團將持續擴大影視改編及製作佈局。