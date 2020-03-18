經濟

閱文去年多賺兩成 疫情影響正面

【明報專訊】閱文（0772）昨公布全年業績，截至去年12月底止，純利錄得10.96億元（人民幣．下同），按年增20.4%；若按非通用會計準則，純利則為11.95億元，按年增32.7%。集團在公告中點名提到，旗下新麗傳媒去年推出的熱門劇集《慶餘年》為閱文平台收穫350萬次推薦及逾60萬次打賞，惟未有透露劇集所帶來的實際收益。

熱門劇《慶餘年》獲逾60萬次打賞

集團聯席首席執行官梁曉東在績後的電話會議中表示，內地新冠肺炎疫情對集團在線業務有正面影響，用戶的閱讀時長有明顯增加，反而電視劇、電影業務方面，則因停工安排下拍攝進度受阻，不過在上周已基本復工。

期內來自在線業務收入錄得37.1億元，較2018年同期減少3.06%，當中來自閱文自營平台收入按年增9.6%至24.25億元，來自騰訊（0700）產品自營渠道的收入則按年減12.2%至8.36億元。集團解釋，騰訊產品自營渠道的收入減少主要是由於該渠道付費閱讀收入持續減少，但集團有針對相關騰訊產品推出免費閱讀模式，因此平台上在線廣告收入能部分抵消。截至去年12月底，平均月活躍用戶（MAU）約2.2億，按年升2.9%；每用戶平均收入（ARPU）則按年升5%至25.3元。梁曉東表示，對IP的系列化影視劇開發未來增長仍然有信心，因此集團將持續擴大影視改編及製作佈局。

上 / 下一篇新聞

美股急瀉 ETF風險平價基金種禍 跌市爭相減槓桿 歷來最快步入熊市
美股急瀉 ETF風險平價基金種禍 跌市爭相減槓桿 歷來最快步入熊市
亞洲股市回穩 恒指倒升200點
亞洲股市回穩 恒指倒升200點
為降風險 A股推遲「入富」
為降風險 A股推遲「入富」
風險平價策略 橋水創辦人達里奧提出
風險平價策略 橋水創辦人達里奧提出
拆息三連升 H按息重回封頂位
拆息三連升 H按息重回封頂位
人行前司長盛松成：中國今年難達小康
人行前司長盛松成：中國今年難達小康
港25年首失最自由經濟寶座 中港融合經濟自由風險增 遭星洲爬頭
港25年首失最自由經濟寶座 中港融合經濟自由風險增 遭星洲爬頭
貿發局首季出口指數見新低
貿發局首季出口指數見新低
周生生劉克斌：政府8萬援助金幫忙不大
周生生劉克斌：政府8萬援助金幫忙不大
諾誠健華傳上限8.95元定價
諾誠健華傳上限8.95元定價
港燈少賺23.73% 審慎檢討今年電費
港燈少賺23.73% 審慎檢討今年電費
大酒店預警 首季錄虧損
大酒店預警 首季錄虧損
會德豐斥11.5億增持九倉九置 提私有化後出手 間接幫吳光正家族增持
會德豐斥11.5億增持九倉九置 提私有化後出手 間接幫吳光正家族增持
話你知：吳光正家族可市價增持會德豐
話你知：吳光正家族可市價增持會德豐
東亞中國林志民 傳跳槽上商銀行
東亞中國林志民 傳跳槽上商銀行
嘉里建設去年本業多賺61%
嘉里建設去年本業多賺61%
白宮醞釀新刺激措施 美股反彈 規模逾8500億美元 梅努欽促國會通過
白宮醞釀新刺激措施 美股反彈 規模逾8500億美元 梅努欽促國會通過
菲律賓成首個停市國家
菲律賓成首個停市國家
美航空業向白宮求救 尋4680億支援
美航空業向白宮求救 尋4680億支援
張兆聰：流動性枯竭改善 經濟衰退程度主導後市
張兆聰：流動性枯竭改善 經濟衰退程度主導後市
植耀輝：兩次減息增債市波動 反挫股市
植耀輝：兩次減息增債市波動 反挫股市
周顯：富二代靠搬屋「脫單」
周顯：富二代靠搬屋「脫單」
湯文亮：美國減息 驚喜變驚慌
湯文亮：美國減息 驚喜變驚慌
擎天盈翠車位價較高位急挫四成 分析：股市波動 料低價成交續現
擎天盈翠車位價較高位急挫四成 分析：股市波動 料低價成交續現
天鑄車位638萬 全港最貴住宅車位
天鑄車位638萬 全港最貴住宅車位
嘉華會德豐兩盤312伙互撼
嘉華會德豐兩盤312伙互撼
財團茶果嶺申建5643伙住宅
財團茶果嶺申建5643伙住宅
鄧成波9280萬沽華景園 7年賺6%
鄧成波9280萬沽華景園 7年賺6%
中洲置業 贈抗疫包予基層人士
中洲置業 贈抗疫包予基層人士
銘基亞洲Tiffany Hsiao：中小型股股災下沽壓較小
銘基亞洲Tiffany Hsiao：中小型股股災下沽壓較小