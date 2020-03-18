經濟

港燈少賺23.73% 審慎檢討今年電費

【明報專訊】港燈（2638）昨日公布2019年度全年業績，全年單位持有人應佔綜合溢利按年下跌23.73%至23.27億元。期內受到新一份《管制計劃協議》的准許回報率下調20%的影響，經酌情調整後可分派收入亦按年下跌約20%至28.3億元，每單位分派亦按年同步減少20.03%，至只有0.1609元。

每單位分派0.1609元 減20%

港燈昨日逆市下跌2.16%，收報7.71元。摩根大通指出，預期港燈未來數年派息維持穩定，每單位派息有望每年增加2%，直到2024年因為需要應付資本開支計劃而封頂。隨着美國減息，該行相信，向來以派息取勝的港燈會吸引到投資者買賣，並給予港燈中性評級。

港燈表示，去年6月起儘管受社會運動事件影響，但是各項營運指標表現平穩。

旗下全部的燃氣機組L10已於去年10月完成併網，並於今年2月投產。新的L11及L12燃氣機組則分別於2022年及2023年投產。「上網電價計劃」則收到130宗有關接駁太陽能發電系統的申請，涉及發電容量共2.6兆瓦，其中約60組系統已經接駁至港燈電網，年內港燈及其客戶生產超過200萬度綠色電力，全數已獲認購。

年內港燈服務逾58萬名客戶，提供105.19億度電力供應，供電可靠率超過99.999%。因應香港經濟放緩，該集團提出5項紓困措施，加上政府推出的電費補貼計劃，因此預期差不多所有港燈客戶在今年的電費支出將較2019年為低。集團會於今年將審慎檢討今年的電費。今年的淨電費，上調5.2%至每度電1.264元。

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