諾誠健華傳上限8.95元定價

生興首掛升1.5倍 近期「升幅王」

昨日本地工程股生興控股（1472）首掛，最多曾較招股價飈升2倍，意外成近期新股「升幅王」。生興定價0.5元，昨日高開八成，早段最高曾見1.5元。收市前股價略回落，收報1.24元，較招股價依然飈升1.48倍。每手5000股，每手帳面賺3700元，成農曆新年以來首日最賺錢新股。同日掛牌的手遊娛樂內容提供商九尊數字互娛（1961）則定價1.35元，昨日高開7.4%，收市報1.4元，較招股價升3.7%，每手2000股，每手帳面賺100元。

今日將掛牌的兩新股，昨日暗盤則均錄得跌幅。安徽工程股建中建設（0589）昨公布，上限定價每股1.65元，公開發售超購58倍，一手中籤率60%，10手穩中一手。

今掛牌兩新股暗盤齊插水

該股於耀才暗盤較招股價跌16.4%，報1.38元，每手2000股，每手帳面蝕540元。玩具、車模生產商奇士達（6918）跌幅更為慘重，其約中間定價1.38元，昨日暗盤收報1.03元，較招股價跌25.4%。每手2000股，每手蝕700元。奇士達公開發售超購19倍，一手中籤率約為50%，5手穩中一手。