港25年首失最自由經濟寶座 中港融合經濟自由風險增 遭星洲爬頭

明報記者 陳子凌

雖然新加坡總分89.4與去年相同，但香港卻因整體評分下跌1.1分至89.1而屈居第二，美國傳統基金會表示，香港評分下降主要由於細項中有關開放市場的投資自由度指數由90分跌至80分的影響，而管理效益當中的貨幣自由度評分也跌了5.7分，營商和勞工自由度評分亦有下跌。

投資及貨幣自由度跌分最多

基金會解釋，香港作為一個開放型市場，雖然投資環境仍然理想，具有高度競爭力及開放度，但與安全問題有關的不明朗因素增加，導致投資風險上升。尤其自去年政府提出修訂《逃犯條例》後，香港的司法獨立受到嚴重威脅，持續數月的政治和社會動盪，已削弱香港作為全球最佳營商地點之一的聲譽，抑制了資金流入。

與此同時，政府、社會、司法及經濟的緊張局面於去年全面爆發，窒礙香港的經濟活動，亦加劇港人對內地干預的憂慮，同時，香港在貿易、旅遊和金融方面與內地日益融合，亦導致香港經濟自由的風險相應增加。此外，雖然貪污普遍較少，但香港市民認為政府在打擊貪污方面表現落後。

涂謹申：基金會關注逃犯條例影響

身兼立法會議員及經濟發展事務委員會副主席的民主黨主席胡志偉指出，修訂《逃犯條例》及警隊執法問題，導致香港失去予人安全營商環境信心的吸引力，如香港不重視獨有的核心價值，國際間的排名下跌只會陸續有來。民主黨立法會議員涂謹申也稱，去年曾與美國傳統基金會人員會面，對方關注逃犯條例對一國兩制的影響，認為外商最擔心港府將一國兩制模糊，變成一國一制，令香港法律再難保障投資與資金。

港府表失望 強調制度優勢無受影響

政府發言人則對指數結果感到失望，認為主要受到去年下半年社會動盪引發的治安問題所影響，但強調香港的制度優勢未有受到影響，特別是香港作為國際投資者進入內地市場的平台角色。

而港府與基金會的憂慮相反，認為中港在貿易、旅遊和金融加強聯繫，並不會損害香港的自由。