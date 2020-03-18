人行前司長盛松成：中國今年難達小康

現任上海市政府參事的盛松成表示，中國要實現今年全面小康目標所需經濟增長將面臨挑戰，財政應該放寬3%赤字率限制，通過提高赤字刺激經濟。他認為，企業停工或半停工使員工收入下降，隱性失業比較普遍，不僅令即期消費減少，對未來半年甚至更長時期消費也有影響，建議將個人所得稅的減稅事項再提上議事日程。

國家統計局前日公布首兩個月內地主要經濟數據均明顯差過預期，高盛及渣打因此下調中國GDP預測。高盛將中國首季GDP預測由原先的增長2.5%，大幅下調至倒退9%，全年增長預測由5.5%下調至3%。渣打估計中國首季GDP將按年跌4.2%，但第二季開始反彈，全年GDP預測由5.5%下調至4%，主因是首季經濟下滑情况超出預期及新冠肺炎令全球經濟衰退風險增加。

發改委：多省復工率已逾90%

另外，國家發改委新聞發言人孟瑋昨日在發布會表示，全國規模以上工業企業復工率提高較快，除湖北等個別省份外，全國其他省復工率均已超過90%，其中浙江、江蘇、上海、山東、廣西、重慶等已接近100%。

發改委綜合司副司長李慧表示，中國擁有的政策工具依然充足，將密切監測經濟運行情况，根據發展需要適時推出相關儲備政策，以加大政策對冲力度。