經濟

拆息三連升 H按息重回封頂位

【明報專訊】美國聯儲局將利率減至零息水平，香港銀行同業拆息（HIBOR）昨日全線升，短期拆息連續第3天反彈，其中與樓按相關的1個月拆息升17個基點（100個基點等於1厘）至1.44厘。有分析指出，除季結及派息因素之外，亦與銀行保留資金意欲增加有關。

HIBOR昨全線升 1個月升至1.44厘

昨隔夜、一周及兩周拆息分別升至1.19厘、1.26厘及1.36厘。中長期拆息亦彈，3個月拆息升13個基點，報1.38厘；6個月及12個月拆息升11個基點，分別報1.4厘及1.43厘。

港元拆息不跌反升，中原按揭董事總經理王美鳳認為，港息受美息走勢及本地港元供求等因素影響，當中包括季結、企業派息及銀行保留資金意欲增加等，認為目前銀行體系結餘已由過往數千億元水平降至540億元，因此港息將變得波動。

近日金融市場集資活動令1個月拆息回升，若以現時普遍新做拆息按揭計劃（H按）計算，實際息率2.68厘，按息已重返普遍2.5厘的封頂息率。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，宣布減息後首日（16日）隔夜拆息上漲45個基點，反映港元流動資金緊張；倫敦銀行同業拆款利率（LIBOR）及港元拆息與隔夜指數交換利率（OIS）的利差擴大，亦顯示市場的憂慮風險情緒激增。港匯本周回升至7.76的偏強水平，昨晚在7.765左右徘徊。

上 / 下一篇新聞

美股急瀉 ETF風險平價基金種禍 跌市爭相減槓桿 歷來最快步入熊市
美股急瀉 ETF風險平價基金種禍 跌市爭相減槓桿 歷來最快步入熊市
亞洲股市回穩 恒指倒升200點
亞洲股市回穩 恒指倒升200點
為降風險 A股推遲「入富」
為降風險 A股推遲「入富」
風險平價策略 橋水創辦人達里奧提出
風險平價策略 橋水創辦人達里奧提出
人行前司長盛松成：中國今年難達小康
人行前司長盛松成：中國今年難達小康
港25年首失最自由經濟寶座 中港融合經濟自由風險增 遭星洲爬頭
港25年首失最自由經濟寶座 中港融合經濟自由風險增 遭星洲爬頭
貿發局首季出口指數見新低
貿發局首季出口指數見新低
周生生劉克斌：政府8萬援助金幫忙不大
周生生劉克斌：政府8萬援助金幫忙不大
諾誠健華傳上限8.95元定價
諾誠健華傳上限8.95元定價
港燈少賺23.73% 審慎檢討今年電費
港燈少賺23.73% 審慎檢討今年電費
閱文去年多賺兩成 疫情影響正面
閱文去年多賺兩成 疫情影響正面
大酒店預警 首季錄虧損
大酒店預警 首季錄虧損
會德豐斥11.5億增持九倉九置 提私有化後出手 間接幫吳光正家族增持
會德豐斥11.5億增持九倉九置 提私有化後出手 間接幫吳光正家族增持
話你知：吳光正家族可市價增持會德豐
話你知：吳光正家族可市價增持會德豐
東亞中國林志民 傳跳槽上商銀行
東亞中國林志民 傳跳槽上商銀行
嘉里建設去年本業多賺61%
嘉里建設去年本業多賺61%
白宮醞釀新刺激措施 美股反彈 規模逾8500億美元 梅努欽促國會通過
白宮醞釀新刺激措施 美股反彈 規模逾8500億美元 梅努欽促國會通過
菲律賓成首個停市國家
菲律賓成首個停市國家
美航空業向白宮求救 尋4680億支援
美航空業向白宮求救 尋4680億支援
張兆聰：流動性枯竭改善 經濟衰退程度主導後市
張兆聰：流動性枯竭改善 經濟衰退程度主導後市
植耀輝：兩次減息增債市波動 反挫股市
植耀輝：兩次減息增債市波動 反挫股市
周顯：富二代靠搬屋「脫單」
周顯：富二代靠搬屋「脫單」
湯文亮：美國減息 驚喜變驚慌
湯文亮：美國減息 驚喜變驚慌
擎天盈翠車位價較高位急挫四成 分析：股市波動 料低價成交續現
擎天盈翠車位價較高位急挫四成 分析：股市波動 料低價成交續現
天鑄車位638萬 全港最貴住宅車位
天鑄車位638萬 全港最貴住宅車位
嘉華會德豐兩盤312伙互撼
嘉華會德豐兩盤312伙互撼
財團茶果嶺申建5643伙住宅
財團茶果嶺申建5643伙住宅
鄧成波9280萬沽華景園 7年賺6%
鄧成波9280萬沽華景園 7年賺6%
中洲置業 贈抗疫包予基層人士
中洲置業 贈抗疫包予基層人士
銘基亞洲Tiffany Hsiao：中小型股股災下沽壓較小
銘基亞洲Tiffany Hsiao：中小型股股災下沽壓較小