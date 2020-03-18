拆息三連升 H按息重回封頂位

HIBOR昨全線升 1個月升至1.44厘

昨隔夜、一周及兩周拆息分別升至1.19厘、1.26厘及1.36厘。中長期拆息亦彈，3個月拆息升13個基點，報1.38厘；6個月及12個月拆息升11個基點，分別報1.4厘及1.43厘。

港元拆息不跌反升，中原按揭董事總經理王美鳳認為，港息受美息走勢及本地港元供求等因素影響，當中包括季結、企業派息及銀行保留資金意欲增加等，認為目前銀行體系結餘已由過往數千億元水平降至540億元，因此港息將變得波動。

近日金融市場集資活動令1個月拆息回升，若以現時普遍新做拆息按揭計劃（H按）計算，實際息率2.68厘，按息已重返普遍2.5厘的封頂息率。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，宣布減息後首日（16日）隔夜拆息上漲45個基點，反映港元流動資金緊張；倫敦銀行同業拆款利率（LIBOR）及港元拆息與隔夜指數交換利率（OIS）的利差擴大，亦顯示市場的憂慮風險情緒激增。港匯本周回升至7.76的偏強水平，昨晚在7.765左右徘徊。