風險平價策略 橋水創辦人達里奧提出

相對傳統股債平衡型基金， 以六成和四成比率分配股債，但主要風險來自股票，理論上風險平價策略可達到最佳風險分散效果。不過策略需要股債價格呈反向互補的關係，但上周卻出現股債雙跌的情况，令到這種投資策略失效。有報道指在這情况下，風險平價基金唯有同時大手沽出股票和債券來降低組合的風險。

達里奧：零息下所有資產價格都跌

事實上，達里奧周一在聯儲局緊急減息後表示，當長期利率降至零息，所有資產價格都會下跌，因為減息的正面作用已經不再存在，據彭博統計，一隻規模為9.48億美元的風險平價基金在上周一和上周三均下跌8%。另外彭博報道，據上周的備案文件，橋水以140億美元建倉沽空歐股，但或未足以彌補其旗艦基金年初至上周四以來13%的跌幅。