經濟

風險平價策略 橋水創辦人達里奧提出

【明報專訊】風險平價策略，是由全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）提出，旗下的全天候基金以此作為基礎。因為股票、債券等資產在不同經濟環境下的表現應有不同，基金將組合內各項資產的風險和回報比率保持相等，從而平均分配資產在不同經濟周期面對的風險。因為股票、債券各自的風險和回報各有不同，因此基金以槓桿操以作調整，通常是加大債券的槓桿，以求令到債券與股票的風險回報接近。

相對傳統股債平衡型基金， 以六成和四成比率分配股債，但主要風險來自股票，理論上風險平價策略可達到最佳風險分散效果。不過策略需要股債價格呈反向互補的關係，但上周卻出現股債雙跌的情况，令到這種投資策略失效。有報道指在這情况下，風險平價基金唯有同時大手沽出股票和債券來降低組合的風險。

達里奧：零息下所有資產價格都跌

事實上，達里奧周一在聯儲局緊急減息後表示，當長期利率降至零息，所有資產價格都會下跌，因為減息的正面作用已經不再存在，據彭博統計，一隻規模為9.48億美元的風險平價基金在上周一和上周三均下跌8%。另外彭博報道，據上周的備案文件，橋水以140億美元建倉沽空歐股，但或未足以彌補其旗艦基金年初至上周四以來13%的跌幅。

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