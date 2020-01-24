亞洲股市回穩 恒指倒升200點

恒指昨收市升200點或0.87%，報23,263點；國指跌11點或0.12%，報9,216點。主板成交金額1510億元。北水繼續撈貨，港股通連續17個交易日錄得淨流入，昨吸資98.71億元。

澳門擴入境禁令 濠賭股全線挫

大市表現反覆，有近半藍籌股報跌，一隻無升跌，26隻上升。單是友邦（1299）、匯控（0005）及騰訊（0700）已貢獻恒指升幅174點，即昨日主要由權重股撐住。升幅最大的藍籌是申洲國際（2313），收市升5.32%至82.2元，跌幅最大的藍籌是中國聯通（0762），收市跌3.75%至4.62元。

澳門今日（18日）起禁止所有非本地居民入境，但不包括中國內地、香港和台灣居民。消息拖累濠賭股全線下跌，澳博控股（0880）收報7.03元，跌3.03%；美高梅中國（2282）及銀娛（0027）均跌逾2%。

有傳東京奧運會將推遲至2022年舉行，內地體育用品股捱沽，特步（1368）收市跌6.92%至2.42元，滔搏（6110）及安踏（2020）分別跌8.33%及2.99%。