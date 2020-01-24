美股急瀉 ETF風險平價基金種禍 跌市爭相減槓桿 歷來最快步入熊市

明報記者 歐陽偉昉

美股自2009年量化寬鬆後，展開超過10年的牛市，波幅低企下投資者運用期權增加投資回報。《華爾街日報》據Morningstar Direct數據顯示，採用期權的對冲基金和交易所交易基金（ETF）的資產規模，從2010年的約100億美元，增至今年1月時的260億美元。過去市况平靜，投資者沽出期權時預期不會被行使，不過當股市大跌，認沽期權賣方便急於拋售股票作為對冲以減少損失。數據公司SqueezeMetrics估計，股市每下跌1%，市場需要拋售300億美元股票來對冲倉位，從而擴大股市跌幅。

股市每跌1% 需拋售300億美元股票對冲

程式交易也增加股市的波動，《華爾街日報》引述交易員表示，這些程式很大程度是考慮股票的波動來決定是否買賣。這類程式交易上周五尾市30分鐘便推升道指1400點，令上周五出現2008年以來最大單日升幅。

康證投資研究部董事李聲揚表示，雖然電腦買賣程式存在已久，不過近年交易更快更普遍，各家大行的程式所使用的交易理論大同小異，若股市波幅擴至一定程度或觸發集體沽貨，去年2月道指亦曾在發布就業數據後閃崩800點，不過當時在有資金趁機承接，但今次受疫情影響投資者信心令市場不夠承接，擴大股市跌幅。

李聲揚：程式交易大同小異 或致集體沽貨

另一方面，基於風險平價策略（Risk Parity）的基金將股市波幅擴大。該策略為求擴大定息資產組合的規模以對冲股票的風險，主張以槓桿加大債券的敞口。一旦出現像近日般的股債雙殺，便觸發這些基金需降低槓桿（詳見另文）。《華爾街日報》估計這些基金的資產管理總規模約為1750億美元。

此外，近年被動式投資流行，投資者沽出ETF避險，亦是加快美股下跌原因之一。東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，疫情在亞洲和歐洲流行時，資金已從環球基金流出，當疫症蔓延至美國，投資者加快從美股撤離速度。基金贖回壓力又對股市造成沽壓，形成惡性循環。在這種氣氛下，美股恐慌指數升越2008年高位（見圖2）。