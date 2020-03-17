本月上旬公二居二35宗急升10倍

冠熹苑2房實呎逼1.4萬 膺九龍居屋王

資料顯示，對上紀錄為旺角富榮花園9座極高層J室，實用484方呎，曾於2019年9月以670萬元易手，實呎13843元，而新成交則將紀錄推高124元或0.9%。新買家為綠表客，原業主2014年以315萬元(未補地價)購入，持貨6年，帳面賺280萬元或近九成。

此外，元朗本月半個月間已逾百宗二手成交，幾近相等於上月全月約109宗水平。中原副區域營業經理王勤學表示，區內指標屋苑YOHO Town 3座高層B室，實用393方呎兩房間隔，新近以638萬元成交，實呎16234元，成交價、呎價均為屋苑同類單位近5個月新高。原業主2010年10月239.8萬元購入，帳面賺398.2萬元或1.7倍。

傳資策5.5億洽購淺水灣道92號

另市傳資本策略（0497）以5.5億元洽購淺水灣道92號屋地，地盤面積約1萬方呎，地積比約0.9倍，可建樓面約9000方呎，每呎樓面地價約6萬元。該屋地原由廖創興家族成員持有，早於1981年以800萬元購入，若以5.5億成交價計，帳面賺5.4億元或67倍。若上述成交落實將為新冠肺炎於本港爆發後最大一宗豪宅屋地成交。