潘樂陶Albany租值連跌兩年累跌6%

【明報專訊】市况轉差，半山傳統豪宅租值亦受拖累，律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶持有的中半山The Albany單位，應課差餉租值連跌兩個年度，累跌近6%。此外，同由潘樂陶持有的屯門海詩別墅單號洋房，新一年度租值43.92萬元，按年度跌約2.7%。至於鄭若驊持有的海詩別墅雙號屋，新一年度租值估算則為40.92萬元，按年度跌2.8%
鄭若驊海詩別墅租值按年跌近3%
據差估署最新資料，潘樂陶所持的中半山The Albany中層A室，新一年度租值為102.12萬元，按年度跌2.96%、並連續兩年度下跌共5.97%。另外，「樓神」長實(1113)執行董事趙國雄持有的The Albany一個中層C單位，新一年度租值為106.44萬元，按年跌約2.95%，而該單位2019/20年度租值為109.68萬元，按年少3.08%，該單位租值連跌兩個年度共5.94%。
事實上，多名娛樂圈人士所持半山豪宅租值均錄跌幅，張家輝持有的中半山嘉慧園高層J室，新財年度租值為154.14萬元，按年少4.82%；黎姿（現名馬黎珈而）名下地利根德里騰皇居2座中層C室，新一年度租值74.16萬元，按年跌2.98%；張智霖持有的東半山大寶閣高層A室，最新租值106.2萬元，按年跌3.07%。