潘樂陶Albany租值連跌兩年累跌6%

【明報專訊】市况轉差，半山傳統豪宅租值亦受拖累，律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶持有的中半山The Albany單位，應課差餉租值連跌兩個年度，累跌近6%。此外，同由潘樂陶持有的屯門海詩別墅單號洋房，新一年度租值43.92萬元，按年度跌約2.7%。至於鄭若驊持有的海詩別墅雙號屋，新一年度租值估算則為40.92萬元，按年度跌2.8%