「湖北首富」淺水灣道89號 蟬聯港最高租值屋

新一年度1301萬租值 按年跌3.53%

據差估署最新租值資料，香港超級富豪、長和（0001）系創辦人李嘉誠持有並自住多年的深水灣道79號，新一年度差餉租值為927.6萬元，按年少3.74%。另同由李嘉誠持有、一度在深水灣道79號大宅重建期間入住的壽山村道22A至C號三幢洋房，新一年度差餉租值為1840.2萬元，按年跌3.77%，是6個年度以來首現跌幅。

超人深水灣道大屋租值跌3.74%

至於跌幅較大的則有長和非執行董事霍建寧所持有的深水灣道37號獨立屋，新一年度差餉租值為777.6萬元，按年跌4.42%；賭王何鴻燊名下的淺水灣道1號屋，新一年度差餉租值421.56萬元，按年跌4.1%。

不過，部份超級豪宅租值不變，騰訊（0700）主席兼首席執行官馬化騰持有的石澳大浪灣道13號，由2018/19年度的1185萬元升至19/20年度的1245萬元後，至新一年度維持不變。

另外，恒大（3333）主席許家印的山頂布力徑6至10號一幢洋房，新一年度租值亦維持557.4萬元水平。