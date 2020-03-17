羅素街舖王租值按年跌兩成半 較5年前高峰大跌六成 數字未反映疫情影響

明報記者 甘潔瑩

零售市道最風光時，名店滿布的羅素街，多個巨舖租值下跌，其中羅素街38號金朝陽中心地下C舖及D舖，兩個舖位面積共約1736方呎，現正由鐘錶品牌承租，新一年度租金估值各為1032萬元，按年度計大跌25%（現年度為1368萬元），為新年度租值跌幅較大商舖。

值得留意，上述兩舖於2015至2016年度的最高租值為2604萬元，即5個年度間，租值下跌60%。

景隆街70呎迷你舖租值跌15%

同區屢誕「舖王」的景隆街商舖，租值按年度亦下跌，其中景隆街2號地下A1號舖，面積僅70方呎，新年度租值為60萬元，較現年度租值70.8萬元按年度跌15.3%，較2014至2015年度的最高租值128.4萬元大跌逾53%。

另外，毗鄰以呎租8667元、一度成為全港呎租舖王的A2舖，最新租值為165.6萬元，與現年租值相同，但對比2015至16年度高位的租值300萬元，租值從高位下跌45%。

謝霆鋒擺花街舖租值按年跌一成

除銅鑼灣外，中區商舖租值亦下跌，有「名人街」之稱的中環擺花街，新年度租值跌幅約10%。由藝人謝霆鋒持有的擺花街26號，2020至21年新年度租值約123.6萬元，較2019至20年度136.8萬元，按年度減10%。

此外，同由謝霆鋒持有的擺花街28號地下連閣樓，新年度租值估算為102萬元，較今年度租值112.8萬元亦減10%，較2016至17年度租值147.6萬元，4個年度的租值則大跌31%。

旅客大減 銅鑼灣首當其衝

與上述謝霆鋒舖只有數個舖位之隔、由「新手爸爸」古巨基持有的擺花街22號，下年度租值為87.6萬元，與本年度租值相同，但對比2016至17年度高位97.2萬元，則跌10%。

盛匯商舖基金創辦人兼行政總裁李根興認為，銅鑼灣商舖租值跌幅較大，因區內商舖大多是旅客生意，而其他零售核心區如中環、尖沙嘴、旺角等，消費中包括本地人或年輕一族，租金仍獲支撐，租值跌幅較細。

利嘉閣（工商舖）商舖及投資部營業董事鄭得明表示，有關數據滯後，未能反映目前情況，預計在疫情持續擴大下，2021至22年度租值料將進一步下跌。