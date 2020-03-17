湯文亮：特朗普最怕萬佛朝「中」

聯儲局在昨日香港凌晨時分宣布大幅減息1厘，以及立刻重啟量寬，未來數月將購買5000億美元國債以及2000億美元按揭抵押證券，理論上是非常好的消息，但市場反應則相反，道指期貨大幅下跌5%，不少人不明白股市點解在如此好的消息之下仍然下跌，理由很簡單，就是投資者不再信任美國，反而趁好消息「撤資」，所以道指不升反跌。有人問，如果減息量寬無效，美國還有哪些板斧。老實說，我不是經濟學家，不知道美國還有幾多度板斧，但我知道最後一度板斧叫外匯管制，我夠膽講美國不會實行，而我夠膽講的原因是我沒有太多資產在美國。

特朗普最擔心的是離開美國的資金會慢慢地向中國靠攏，從而削弱美元優勢，影響美元霸主地位，所以，要穩定美元一定要出口術。首先，美國要保證不會推出外匯管制；此外，不會落實《人權及民主法案》，或者可以止咳，若果唔做，存放在美國的外資就會撤離。是否萬佛朝中就唔知，但始終對美國不利，特朗普是生意人，不會單以政治掛帥，會考慮經濟狀况。

投資者失信心 趁減息散貨

美股港股急跌，股票莊家不會用牛刀殺雞，不會用如來神掌對付股票投資者，而會用與如來神掌同期，但威力相差很遠的七旋斬，來坑殺那些用margin買股票的投資者。不過，在疫情之下，最後結果無論是什麼類型的投資者，保守抑或進取的，正如李華在《弔古戰場文》所說「無貴無賤，同為枯骨」，大家小心一些。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]