周顯：從前英資大班住寫字樓頂層

大型商廈保安好 比住宅區安全

最重要的是，美心的最大股東是怡和集團，剛剛才斥資了幾百億元，在上海買了地王，準備重返中國。中國的餅大，相對來說，美心在香港的業務只是濕濕碎，要打爛便打爛吧！只是小菜一碟而已。

跟着friend又說到，太子大廈頂樓的Sevva，原來是怡和集團某大班的住宅改建而成。我說，其實那時十分流行大班住在公司的頂樓，置地在中環中心地區的7幢大廈，幾乎間間頂樓都有人住，美心老闆以前好像是住遮打大廈的頂樓，匯豐大班也有apartment在匯豐總行大廈頂樓。

另一個朋友插嘴說，以前他在新顯利大廈工作，以前大業主也是住在頂樓，不過後來搬走了，現在作為員工宿舍。

我說，大型商業大廈保安良好，而且有停車場，住在這裏，比在住宅區居住，還要安全。律敦治大廈的律敦治小姐和其叔叔，分住其中一層，以前我姐夫當保安，還要睡在小姐的門口，以策安全。但新顯利大廈格局太小，那就難怪業主要搬走了。

[周顯 投資二三事]