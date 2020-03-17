薛偉傑：沙漠蝗軍來勢洶洶 中國嚴陣以待

雲南大理20無人機戒備

這次沙漠蝗蟲群，最先去年下半年出現於東非的索馬里及埃塞俄比亞，並不斷湧入肯亞。之後飛越紅海，先後入侵科威特、巴林、卡塔爾、伊朗及巴基斯坦。今年1月底，肯亞的蝗災已是近70年來最嚴重；索馬里和埃塞俄比亞的蝗災亦是近25年來最嚴重。其中，肯亞東北部更曾出現60公里長、40公里闊的蝗蟲群。巴基斯坦的蝗災是近27年來最嚴重，2月1日宣布進入緊急狀態。中國農業農村部於2月底派出蝗災防治工作組抵達巴基斯坦。

當時內地民間已擔心沙漠蝗蟲會入侵中國，但中國專家大派定心丸，聲稱機會很微。然而，三個部門的聯合宣布又好像是一改口風。有說是因為內地專家在巴基斯坦視察時發現情况比想像中嚴重，沙漠蝗蟲比內地的東亞飛蝗體型更大，攻擊力更強，還會咬人，專家團隊視察時都曾被咬。國家林草局憂慮，到了6、7月，蝗群會隨季候風，分別由巴基斯坦飛入西藏、由緬甸飛入雲南，以及由哈薩克飛入新疆。

據悉，現時主要有幾種滅蝗治蝗方法。第一是化學農藥。這是最快見效的，尤其是應付遮天蔽日的蝗群。缺點是會有殘留問題，可能會污染到泥土和地下水。蝗蟲亦可能會產生抗藥性。

第二是生物農藥，例如微孢子蟲、綠僵菌、印楝素等。噴灑在蝗蟲覓食或產卵地方，一段時間後在蝗群中形成傳染病，令成蟲和蟲卵的數量大減，最終被消滅，但缺點是需時較長。第三，是生物防治，即是培養蝗蟲的天敵。例如，粉紅椋鳥就是捕食蝗蟲的高手，1980年代新疆就通過人工堆石築巢，吸引數萬隻粉紅椋鳥每年5至8月飛到當地繁殖來治蝗。至於牧雞牧鴨治蝗，也是相同道理。但雞鴨只能吃到不太成熟和比較散居的蝗蟲。

消滅蝗蟲的其中一大困難，是蝗蟲產卵時，會將相當於其身軀兩倍長度的產卵管插入泥土內。因此，蟲卵以至幼蟲都藏在泥土下，人類很難發現。不過，利用近紅外線等光譜儀器，分析土壤的濕度、溫度、有機質、總氮含量等，是可找出蝗蟲的產卵區。然後再用無人機噴灑化學農藥或生物農藥來將之殺絕。早在2007年，中國農業大學及中國熱帶農業科學院在使用光譜分析技術監測蝗蟲方面，已取得好些成果。

光譜技術找出蝗蟲產卵區

至於最近內地很多網民提出的激光滅蝗，亦並非沒有道理。內地多年前已有學者研究過，以低強度的激光照射不同品種的蝗蟲，看看那些品種的忍受力較強，那些品種的忍受力較低。同時亦以低強度的激光照射蟲卵，研究是否會加快或阻止其孵化。只不過，當時的研究焦點不是放在設計激光武器來殺蟲而已。但中國和美國現時都已經研發出一些激光炮的原型，可以在短距離內擊落小型無人機。因此，以激光炮來殺滅遮天蔽日的蝗群，技術上絕對可行，只是成本效益或形象觀感可能還需要考慮。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]