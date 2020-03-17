期指反攻26250有難度

恒指期指倉位現時維持大約12萬張，3月沒有明顯大幅增加，最大動作是2月24及25日期指轉倉時，淡友在26,600至26,800點增加約一萬張倉位、另外在3月6日在26,250點水平期指再增加一萬張倉位。估計未來一兩個月，期指要反攻上26,250點水平相當困難。分析大戶倉位分佈，期指淡倉主要是26,600點附近，以往經驗，一個正常波幅約1400點、大型波幅約2600點，所以沽期指獲利之後，做2600點價外Short Put即3月做24,000點是合理的部署，事實上期權盤在3月6日及9日主力是做24,000點PUT及23,000點PUT，而CALL則是25,600點，目前看來24,000已經失守，而3月9日23,000點PUT期權金約280點，表示3月波幅暫時看22,720至 25,600點。最新的期指突擊區23,260至23,900點出現，表示跌穿24,000點之後又有大量對冲盤。後市如不能盡快反彈上24,000靠穩，所謂倉位決定立場，淡友就會推低目標區間。

香港近年出現幾次熊市下跌，2018年全球貿易摩擦只下跌26.7%，由33,484點調整到24,540點。本來預期貿易戰仍有下集，未必已經調整完畢。再之前的2015年A股融資爆破， 調整由28,588至18,278點，36.1%跌幅。再之前是2011年美債失去AAA最高評級及歐債危機，調整由24,988至16,170點，出現35.3%。此次疫情嚴重，恒指由浪頂30,280點起步，調整27%要到22,200點水平，3月期指已見。如調整36%則要回到19,600點水平。過去跌市恒指市盈率平均會低於9倍，現時10倍市盈率約23,800點，9倍市盈率大概是21,200點水平。近期資金撤出亞洲，唯獨增加流入中國，估計中國首先由低位反彈，見底之前通常有一段成交縮減，令散戶無心戀戰。恒指見底之後的反彈會比較急勁。

[金曹 期權制勝]