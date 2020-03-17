李浩德：疫情可怕 金融擠提更可怕

火燒連環船 美元金融體系受挑戰

這次流動性危機觸發點當然是病毒疫情，但背後最主要的原因是美股已牛市多年，投資者貪勝不知輸。薄弱的風險管理讓市場的風險胃納過高，歐洲及日本的負利率帶動資金長期流到美國Carry Trade，量化寬鬆、ETF發行、公司回購等種種原因，或許已令其風險溢價與實際風險不平衡，AI交易系統更增加了市場的波動。

現時不但股市，更火燒連環船，連整個美元金融體系都受到極大挑戰，觀乎CDS（信用違約交換）近日亦爆升，信貸市場幾乎停頓，短期內如恐慌不能及時止住，危機只會一直像滾雪球般向下走，加速全球衰退風險。儘管美國聯儲局已兩周內先後分別減息半厘及一厘，甚至國家已宣布進入緊急狀態，推動7000億美元的QE，但市場暫時仍「不收貨」，似乎這次是真的「狼來了」。唯有寄望星期日聯儲局所提及的美元掉期安排和近日的REPO操作能以天量流動性打開缺口，先震懾市場擠提。如恐慌能及時制止，市場相信仍會波動一段時間，就像大地震後的餘震（希望不是震後海嘯）。在這情况下，市場後續也需要政府直接進入市場救市，同時也需要如減稅、增加基建等財政政策，來幫助受重創的產業鏈及各大零售行業。

現時美股已從高位急瀉約兩成，下跌速度史無前例，但如與2008年股災全年跌四成的幅度相比，只可說股市現處於股災中段，但速度明顯快得多，而且歐洲及日本的表現比美國更差，德國DAX高位跌約35%。在另一邊廂，A股的表現相對較好，只跌約一成，雖然中美息差有助中國放水，而且中國的刺激經濟空間還有很多，但筆者認為避得一時，避不到一世。當全球經濟出事時，將發生連鎖反應，如關係密切的蘋果（AAPL）產業鏈，因此把資金存在中國市場也只是暫時跌少一點而已。

在投資部署方面，還是把倉位調至五成會比較理想，即使人棄我取，還是股價每下跌10%，才加倉一成，以免過快用盡子彈。當股市轉勢時才跟着調整。現時理應集中留意市場的流動性，股票的估值暫放第二位。以上希望只是筆者杞人憂天。

（C基金現時持有蘋果的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]