顧問機構：大部分航企或年中破產

全球旅遊業收益至少跌25%

報告中引用世界旅行與旅遊理事會（WTTC）數據稱，由於疫情擴散至全球，旅遊業中多達5000萬個工作崗位因此危在旦夕。該理事會表示，全球旅遊業收益或因此至少跌25%。以地區計，歐盟早前曾指出，非意大利航線在本月至6月期間，歐洲大部分航空公司預訂量按年下降40％至60％，短途航班的影響更甚於長途航線；意大利航線在本月上旬的預訂量下降了50％以上，客載率低至40%，歐盟委員會預計，情况將持續至6月底。路透社昨日報道指出，意大利政府計劃接管意大利航空（Alitalia），並已預留了6億歐元（約58億港元）來維持航空公司的運營。美國財長梅努欽日前表示，將會與國會商討如何幫助美國的航空公司渡過收入銳減的難關。

（綜合報道）

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