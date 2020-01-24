日央行救市 倍增ETF購買規模

推新零息貸款計劃

日央行又將年度日本房地產投資信託的購買規模由原來的900億日圓擴大至1800億日圓（132.6億港元），將撥2萬億日圓（1473億港元）用於增加購買商業票據和企業債，並將商票、公司債持有額由目前的2.2萬億日圓和3.2萬億日圓分別增加1萬億日圓，又會持續增加購買商票和企業債直至9月底。

該行會維持短期利率目標在負0.1厘，無進一步下調，維持10年期公債收益率目標在零附近。日本央利又表示，將會推出新的零息貸款計劃，以確保受到新冠疫情衝擊的企業可按需要融資，以穩定市場等。

韓國新西蘭齊齊大手減息

由於新冠肺炎已演變為全球大流行，消費者被禁出門，令商業活動大幅收縮，美聯儲在周日再次突擊減息，為諸如韓國央行等提供空間去緩解資金外流的憂慮。韓國央行昨天亦跟隨減息半厘，新利率見0.75厘。新西蘭央行亦在昨天香港時間清晨大手減息0.75厘，減至0.25厘，並稱至少維持12個月。該行指新冠肺炎疫情對經濟的打擊正持續擴大，若有需要，該行會大規模地購買新西蘭政府債券。

（綜合報道）

[國際金融]