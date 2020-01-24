美股6交易日三度熔斷 歐股瀉5% 道指開市暴跌2250點 紐約聯儲行再放水5000億美元

美股三大指數在恢復交易後，跌幅一度擴大至逾11%，其後跌幅縮窄，截至今晨1時10分，道指跌2059點或8.88%，標指、納指跌近8%。美股熔斷機制主要分3個階段，如果標指下跌超過7%，即暫停交易15分鐘；恢復交易後跌幅若擴大至13%，再暫停15分鐘；再復市之後一旦跌幅達到20%，就會立刻收市。另外，紐約聯儲銀行今早零時公布再以國債回購方式，向銀行提供5000億美元流動性，利率為0.1厘。上周尾段，紐約儲行已透過同一方法提供1.5萬億美元流動性。

分析：天空撒錢無助根治疫症

Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar認為，美聯儲已打出所有貨幣政策子彈，最好能奏效，但直言美聯儲手上工具不多，且從天空撒錢根本無法治愈這種病毒。高盛美股首席股票策略師David Kostin在前日（15日）發表報告表示，如果肺炎疫情持續惡化，疊加流動性薄弱、高度不確定等因素，標指或低見2000點。

高盛：標指或見2000點

蘋果近日噩耗連連，繼日前宣布大中華區以外的零售店關門至本月27日後，昨日法國反壟斷機構向蘋果開出11億歐元的罰單，而蘋果則計劃提出上訴，蘋果昨日早段大跌13%，其後跌幅收窄至7%。

美國重新步入零息時代，代表一眾美國大型銀行的金融服務論壇（Financial Services Forum）宣布，成員決定暫停回購直至6月30日，並承諾會動用資金幫助消費者和企業應對疫情爆發而急速放緩的經濟環境。金融服務論壇成員包括摩根大通、美國銀行、花旗、富國、高盛、摩根士丹利、紐約梅隆銀行及道富。美股近年飈升，其中一個原因是公司不斷回購股份。

道指期貨在亞洲交易時段早已急瀉逾1000點，觸及期指5%跌幅上限而跌停。亞股全日腳軟，日本央行把ETF購買額度倍增至12萬億日圓（見另文），日經平均指數仍挫2.46%；韓國綜合股價指數跌3.19%，收市後韓國央行宣布減息半厘。歐洲疫情惡化，一眾歐股再遭重擊，歐元區Stoxx 50指數中段曾跌11%，其後跌幅收窄至約5%。

資金避險 日圓見105.16

市場避險情况升溫，日圓再走強，美元兌日圓跌穿106水平，低見105.16。環球央行減息，加上恐慌情緒升溫，美10年期國債息率高位回落，昨晚報0.851厘，跌0.103厘。雖然黃金被視為資金避風港，但資產市場大跌，投資者急於套現，彌補其他市場損失，金價掉頭向下，曾跌穿每盎司1500美元。

沙特及俄羅斯繼續就油市大打口水戰，昨日俄羅斯總統普京發言人指出，當前油價下跌是意料中事，現時普京沒有與沙特阿拉伯領導人會談的計劃，但對於會談一事持開放態度。紐約期油昨日曾跌逾一成，低見28.52美元，其後跌幅收窄至5%。

（綜合報道）

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