中國首季GDP料負增長 疫情衝擊 首2月工業消費投資齊破底

明報記者 陳子凌

數據顯示，首兩個月的規模以上工業增加值按年跌13.5%、社會消費品零售總額急挫20.5%、固定資產投資插水24.5%，均較市場預計的低單位數跌幅有嚴重差距。截至2月底的全國城鎮調查失業率升至6.2%，是自2018年官方將失業率作為宏觀經濟指標後，首次去到6%水平（詳見表）。

失業率升至6.2% 穿官方底線水平

統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇承認，新冠肺炎疫情對首兩個月的經濟帶來較大衝擊，細分的話，1月23日之前整個經濟情况還是比較正常，2月份因疫情防控，影響相對要大一些，但2月中下旬後，隨着防控進度和企業逐步復工復產，政策效果不斷顯現，影響正逐步減弱。

毛盛勇又稱，3月份應會有更明顯的起色，隨着前期壓抑的經濟活動逐步釋放，疫情對經濟的影響於第二季會逐漸減弱，下半年經濟會走得更加穩健。對於失業率攀升，毛盛勇直言疫情對中小企就業影響大，加上今年畢業大學生總數達到874萬人的歷史新高，今年就業壓力「還是比較大」，但隨着第二季開始復工復產，企業訂單增加，就業的需求亦會增加，並帶動消費的回升。

毛盛勇表示現時中國政府債務總體水平還較低，適當提高赤字率是存在空間。對於今年GDP能否達成全面小康目標，毛盛勇直言全面小康內涵豐富，目前最重要是達全面脫貧這一指標。

雖然官方對第二季經濟反彈有信心，但交行金融研究中心首席研究員唐建偉有所保留。他指出，毫無疑問3月開始復工復產後，經濟會有所改觀，但現在海外疫情蔓延，令海外供應鏈可能跟不上內地復工，而且全球疫情爆發下，今年外需可能會比較糟糕，意味着原本首季經濟快速探底，第二季V形反彈的預期有所減弱，首季GDP負增長的可能性將非常大。