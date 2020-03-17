上市委員會委員去年出席率大跌

諮詢公司：存透明度低問題

根據上市委員會工作報告，去年多項會議平均出席人數均見新低（見附表），其中以覆核及紀律會議平均出席人數最低。覆核會議是由委員會覆核其自身或上市科決定，個案涉及公司除牌等裁決；而紀律會議則為研究上市科建議的紀律行動，關乎對上市公司的合規調查。另一方面，出席率較高、涉及市場政策的例會，以往數年平均出席人數均維持在18人至19人間，去年則下跌至約15人。而全年僅舉行3次的政策會議，有部分委員出席次數掛零。

全年3政策會議 有委員從未出席

目前上市委員會由28名成員組成，每次會議須有至少5名成員出席，其中會議分成例會及非例會類別，委員會分成兩組負責例會，而覆核、紀律會議等非例會則不會分組，所有成員俱可出席。翻查資料，例會於每週同一天同一時間舉行，而覆核及紀律會議則不定期召開，故不少委員會因工作及其他事務撞期而缺席。

過往聯交所「請人」時，一般會說明委員會每周至少召開一次會議，而成員一般預期要出席半數的例行會議。而根據去年記錄，除港交所行政總裁李小加外，有5名成員例會出席率未達一半，其中一名成員為諮詢公司波士頓諮詢合伙人John Wong，獲安排出席34場會議，實際僅出席12次。其他出席率偏低的成員包括德弘資本首席執行官華裕能、騰訊（0700）高層蒲海濤等。

數年前曾指出上市委員會制度存在不足的基金合規諮詢顧問公司天智，昨日回覆本報查詢，再指委員會制度應進一步檢討。天智合規顧問有限公司董事鍾婉怡表示，對於出席率不足的成員，應有機制對其表現進行回顧檢討，亦需要於報告中披露其頻繁缺席原因。她直言，委員會過去幾年代表性逐步趨於廣泛，但仍存在有成員承擔責任不足的情况。她表示，理解「開會」對多數成員而言僅屬其「副業」，但認為若大多成員工作繁忙，委員會亦需要反思其機制效率。