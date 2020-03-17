手機設備股齊插水 中興受查瀉23%

舜宇去年多賺六成

舜宇收市後公布去年業績，期內收入378.49億元（人民幣，下同），按年增46%；毛利77.51億元，按年增57.8%；純利39.91億元，按年增60.2%；每股盈利3.6481元，派末期息0.728元（即約0.81港元）。

舜宇光學指，去年收入增長是因為手機相關業務進一步發展、車載成像及傳感領域的快速增長。舜宇光學提到，公司沒有在湖北省等疫情嚴重地區設立生產基地，現時產能利用率已恢復到正常水平，但肺炎疫情在全世界範圍內迅速蔓延，集團業務可能遭受影響，會持續密切關注。

日前有報道指，美國司法部正調查中興涉嫌行賄外國官員，昨中興即裂口低開，中午已跌20%，中興在中午發澄清公告指，公司未有收到美國政府相關部門的通知，午後沽壓仍沉重。蘋果關店消息拖累一眾手機設備股急挫，通達集團（0698）、比亞迪電子（0285）、丘鈦科技（1478）均跌超過一成。