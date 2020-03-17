金管局降逆周期資本比率 加入放水行列

料釋額外5000億放貸額

CCyB是銀行最低資本要求以外的緩衝資本，比率參考信貸與本地生產總值的比率，和住宅物業價格與租金比率的長期趨勢。以去年第四季數據計算CCyB比率應為1.75%，不過參照今季相關數據後，很大可能反映CCyB比率會處於較低的水平。余偉文表示，今季旅遊、零售、PMI等經濟指標數據快速下跌，顯示香港經濟自新冠肺災疫情以來變得相當嚴峻，因此局方主動下調CCyB，希望銀行獲放鬆銀根下維持貸款水平，或在貸款價格提供幫助，讓中小企渡過難關。

余偉文：最低可降至零水平

去年10月金管局曾將CCyB下調0.5個百分點，釋放2000億元至3000億元放貸額度，余偉文指去年下調CCyB後，銀行已推出不少措施紓緩中小企借貸和資金需要，利用此空間協助中小企。金管局及後會視乎本港是否出現經濟壓力、銀行資本限制、企業資金周轉的問題，再考慮調整CcyB，最低可降至零水平。

雖然可貸款的空間增加，但不代表銀行必然會用作放貸。光大銀行香港分行金融市場部資金業務聯席主管顏劍文認為，CCyB降低對銀行是好事，不過銀行在經濟轉壞時，出於信貸質素考慮會減少貸款規模，即使CCyB限制減少，能否增加貸款也視乎經濟環境、銀行壞賬數目，和個別客戶的信貸審批。