港元短息反彈 料將隨美減息下調

光大銀行香港分行金融市場部資金業務聯席主管顏劍文指出，昨日亞洲整體市場對美元資金需求較高，支持美元市場利率，港元短期利率因此亦跟隨美元企穩。

昨日中長期拆息繼續下跌，3個月拆息跌1.64點子，報1.2579厘，12個月拆息更跌達8.92點子，至1.3225厘。渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恒指，市場已預期減息1厘，預期實現後拆息反而回升。不過長息走勢反映基本因素仍然驅動拆息下跌，拆息短期大幅反彈空間不大。

渣打：港銀沒誘因減P

港匯昨在7.76以上水平大致平穩，問及會否重演2008年後大量熱錢流入本港，劉健恒指出，目前港元利率高於美元，港元在全球市場波動有避險作用，不過港匯短期會較波動，待全球市場穩定後，才肯定資金是否持續流入本港。

是次聯儲局減息後，各行維持最優惠利率不變，劉健恒指出，金融海嘯後美國零利率和3次量化寬鬆也沒推低香港最優惠利率，目前港元存息減無可減，加上美國不考慮實行負利率，銀行沒誘因減最優惠利率（P）。