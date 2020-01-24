港股再挫969點 險守23000 美突擊減息再度失效 夜期曾跌穿22000關

明報記者 溫藹紅

美股昨晚開市再度急挫，標普500指數甫開市即挫逾8%，再度「熔斷」；恒指夜期亦未止瀉，早段再挫逾千點，低水超過1400點，跌幅曾達5%，觸發限價機制。但其後跌幅收窄，恢復交易，至昨晚11時45分夜期報22,534點，低水530點。

夜期一度跌停 其後跌幅收窄

美聯儲在議息前突然宣布大幅減息1厘，為兩周內第二次緊急減息。美股期貨昨早已跌停，其中道指期貨大跌1045點，低見21,777點。恒指昨日裂口低開715點後，午後曾挫1190點，一度跌穿23,000點，低見22,842點，全日收市跌969點至23,063點。國指亦跌423點，收報9227點。主板全日成交1588億元。

減息效應 港地產公用股抗跌力強

重磅股騰訊（0700）及友邦（1299）分別跌6.4%及4.4%，合共佔恒指跌幅約261點；受惠於減息效應，昨日本地地產股及公用股抗跌力較強，當中恒地（0012）僅跌0.3%；新地（0016）及領展（0823）跌1.1%及2.9%；港燈（2638）則升0.4%。藍籌股中僅得中石化（0386）升0.8%，其餘全線下跌。同日，A股繼續下挫，其中深證成指跌5.34%，收報10,253點；滬深300指數跌4.3%，報3727點；創業板指跌2.9%，收報1910點。

券商：市場恐慌情緒高漲

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，過往減息對市場幫助不大，但是次放水7000億美元則為突破，認為股市仍然大跌，反映市場出現恐慌情緒，港股短期未有支持，預計恒指最壞情况或跌至21,000點水平。不過，他指內地疫情目前尚算可控，相信港股未必完全受美國疫情所拖累，若港股延續上周五的低位反彈，則上望24,500點至26,000點水平。

可分段入市 留意高息公用股

目前港股估值相對低，但他認為市場現時並不理性，若投資者打算分段入市，基於減息建議可留意高息公用股，例如港燈及香港電訊（6823）等。他又表示，基於蘋果及部分企業停工停產，市場擔心消費意欲減慢，預計手機設備股在疫情好轉前將持續疲弱。