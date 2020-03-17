澳博：上半年有「重大不利影響」

受疫情影響，訪澳旅客大減，集團博彩及非博彩業務嚴重放緩，因此預期對2020財年上半年，甚或其後業績產生重大不利影響，但現階段未能預測其全面影響或持續時間，須視乎疫情發展情况及防控力度。

去年多賺13% 末期息0.22元

澳博去年的總淨收益按年跌1.6%至338.75億元，博彩淨收益按年跌1.5%至331.59億元。當中主要由於貴賓博彩毛收益按年減少30.4%至136.87億元，其他業務仍有增長，中場博彩毛收益按年增8.9%至251.27億元﹔角子機毛收益按年增2.5%至11.86億元。

非博彩業務方面，去年來自所有酒店、餐飲、零售及相關服務的收入為7.17億元，按年減少2.3%，主要是由於酒店的入住率及零售業務下跌。

澳門為應對新冠肺炎，賭場自2月5日起曾暫停運作半個月，其中部分賭場至2月20日重開，賭枱亦受嚴格限制。

澳門經濟財政司長李偉農昨表示，娛樂場由周五（20日）起須全面恢復運作，但賭枱的設置和衛生條件等仍然會有一定的要求。

賭場周五全面復業 須符要求

李偉農指出，當局一直密切監管6家博企和38家娛樂場，例如規範員工須戴口罩，客人須量度體溫等。

博彩監察協調局亦會遵循衛生局的指引，加強巡查，確保娛樂場的員工和客人安全。