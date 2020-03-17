國泰2月蝕逾20億 客量按年跌64%

6波音機售中銀航空租賃 套54億

集團同日公布出售客機套現，向中銀航空租賃（2588）出售6架新波音「777-300ER」飛機，總作價為7.03億美元（約54億港元），並會售後租回相關飛機。國泰在公告中明言，交易為財務安排，讓集團可以將資產變現，交易所得款項將用作一般營運資金。國泰早前表示，截至去年12月底止，可動用流動資金為200億元。

雖然國泰上周公布業績時已公布今年上半年錄重大虧損，不過市場當時預計今個財年虧損約20.12億元。以國泰公布的數據，上月單月虧損已逼近全年預測數字，意味現况相當嚴峻。交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅認為，國泰在上半年可能至少蝕逾50億，由於疫情擴至歐美，較賺錢的長途機亦要停飛，嚴重打擊其收益，不過以集團流動性來看，至少可支撐至6月底。

國泰公布，上月收入乘客千米數（RPK）錄得47.35億，較去年同期下跌54.1%。全部地區的RPK全線急挫，西南太平洋（主要為澳洲航點）RPK跌幅最小亦達34%；內地RPK跌幅最大，按年急跌87%，情况較SARS時更惡劣。上月整體航班數量僅得3539班，按年跌44.5%。林紹波預告，2月以後的情况將惡化，預期在4月份只會營運極少數的基本客運航班，運力減幅多達九成，較上周三（11日）所公布的六成半更多。