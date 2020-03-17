美元流動性趨緊 減息不宜遲

10年國債孳息逼1厘 銀行錢荒

以美國10年期國債孳息為例，自聯儲局3月3日減息後，曾跌至低見0.3厘水平，但上周二（10日）起，10年期國債孳息反覆上升，至上周五（13日）更重上近1厘（見圖），反映銀行需要資金應急，基金亦要套現預備贖回，因而連風險最低的美國國債都要拋售求套現。另一方面，美國30年按揭息率於早前創歷史新低之後，於上星期中後段，由3月初的3.5厘抽升至4.1厘，顯示市場擔心按揭違約再現。

美元流動性及信貸緊張亦可從全球旅遊娛樂、能源等相關企業的周轉壓力情况看出端倪。上星期外電路透社引述消息人士指出，美聯儲局與銀行界商討，銀行若因支持受疫情影響客戶動用流動性儲備，聯儲局或可放鬆銀行相關規定要求；有關措施對航空公司、郵輪營運商、酒店集團及娛樂企業而言，可給予一定緩衝。彭博社報道更指出，美國永利度假村、波音、希爾頓酒店及法荷航空，均相繼向銀行盡取信貸額度以作周轉。《紐約時報》亦表示，上周四（12日）位於曼哈頓中城的美國銀行分行一度出現擠提，大量客戶提取現金，令100美元鈔票一度被清空。

曼哈頓美銀分行曾現擠提

換句話說，面對大量的信貸要求，銀行對流動性的需求大增，美聯儲局昨日除減息及量寬外，還取消銀行儲備金率為業界釋出資金，以及下調與多國央行貨幣互換利率，正好印證銀行流動性可能短缺之憂。

金管局總裁余偉文昨日亦指出，上周美元資金市場稍為出現緊絀，因此聯儲局在周末減息。事實上，此輪減息與以往做法不同，因為各央行預視問題愈趨嚴重，而部分市場出現流動性緊張，所以在問題擴大前採取主動和防禦措施，以減少出現問題的機會。