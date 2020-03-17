美元流動性趨緊 減息不宜遲

【明報專訊】美聯儲急不及待提前開會，提前減息，誠如其聲明中所言，目標是要支持信貸流向家庭和企業。事實上，上星期一些數據與新聞已顯示美元流動性及信貸有可能出現緊縮的徵兆。
10年國債孳息逼1厘 銀行錢荒
以美國10年期國債孳息為例，自聯儲局3月3日減息後，曾跌至低見0.3厘水平，但上周二（10日）起，10年期國債孳息反覆上升，至上周五（13日）更重上近1厘（見圖），反映銀行需要資金應急，基金亦要套現預備贖回，因而連風險最低的美國國債都要拋售求套現。另一方面，美國30年按揭息率於早前創歷史新低之後，於上星期中後段，由3月初的3.5厘抽升至4.1厘，顯示市場擔心按揭違約再現。
美元流動性及信貸緊張亦可從全球旅遊娛樂、能源等相關企業的周轉壓力情况看出端倪。上星期外電路透社引述消息人士指出，美聯儲局與銀行界商討，銀行若因支持受疫情影響客戶動用流動性儲備，聯儲局或可放鬆銀行相關規定要求；有關措施對航空公司、郵輪營運商、酒店集團及娛樂企業而言，可給予一定緩衝。彭博社報道更指出，美國永利度假村、波音、希爾頓酒店及法荷航空，均相繼向銀行盡取信貸額度以作周轉。《紐約時報》亦表示，上周四（12日）位於曼哈頓中城的美國銀行分行一度出現擠提，大量客戶提取現金，令100美元鈔票一度被清空。
曼哈頓美銀分行曾現擠提
換句話說，面對大量的信貸要求，銀行對流動性的需求大增，美聯儲局昨日除減息及量寬外，還取消銀行儲備金率為業界釋出資金，以及下調與多國央行貨幣互換利率，正好印證銀行流動性可能短缺之憂。
金管局總裁余偉文昨日亦指出，上周美元資金市場稍為出現緊絀，因此聯儲局在周末減息。事實上，此輪減息與以往做法不同，因為各央行預視問題愈趨嚴重，而部分市場出現流動性緊張，所以在問題擴大前採取主動和防禦措施，以減少出現問題的機會。