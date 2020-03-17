聯儲局劈息至零 遏不住恐慌 市場憂「子彈用盡」 環球股市大跌

明報記者 陳子凌

聯儲局突然舉行政策會議並宣布減息頗令市場意外，因自從本月3日緊急減息0.5厘後，市場原估計香港時間本周二議息後，聯儲局才會再次減息，但沒料到提前出手；零息之餘還重啟量寬，至少購買5000億美元（約3.9萬億港元）國債及2000億美元（約1.56萬億港元）按揭證券。

推QE4.0入市買債7000億美元

此外，聯儲局與日本央行、歐洲央行、瑞士央行、加拿大央行、英倫銀行協議，利用現有貨幣互換額度為美元供應提供支持，並同意將互換利率下調0.25厘，和在7天期基礎上再新增設84天期。

聯儲局亦取消美國本地銀行的儲備金率要求；銀行貼現窗息率也減1.5厘至0.25厘，不設總額上限，只限制每家銀行每天上限300億美元（約2340億港元）以及借貸日期延長至90天。而原定本周二的會議、每季的經濟前景預測和公布利率點陣圖也取消。

鮑威爾：大量政策空間支持信貸流通

聯儲局主席鮑威爾表示，新冠肺炎全球蔓延使經濟增長面臨風險，因此需要及時行動，新利率水平將維持至確信美國經濟能經受住考驗。

他又表示，不認為負利率是適合美國的政策；除了不考慮負利率，鮑威爾亦表明不考慮將量寬範圍擴大到其他資產，買債亦不設每星期或每月限制。他又強調，聯儲局仍有大量政策空間及工具調整流動性，支持信貸流動。

然而環球股市未有因此喘定，美股三大指數期貨在香港股市開市前再次跌停板；歐洲股市早段跌逾5%後，跌幅持續擴大。

摩根資產：令人認為疫情嚴重

摩根資產管理環球市場策略師朱超平表示，由於美國疫情還處於早段，此時利率已降至零，市場擔憂聯儲局可能已打光最後一發子彈，萬一疫情惡化，屆時局方可能無彈藥可用。再者，更大幅度的減息也可能代表疫情影響比市場預計更嚴重，結果適得其反，避險情緒更加升溫。

除了聯儲局減息，新西蘭及韓國央行昨日亦宣布減息，日本央行雖維持利率不變，但擴大購買上市交易基金（ETF）和其他高風險資產規模（見表）。