富達：不宜亂調整強積金組合

明報記者 王俊騏

全球疫情令人堪憂，簡立恆預料，如歐美防疫工作未見成效，短期內市場仍會持續波動，股債混合基金不論波幅和風險都較其他基金低，可作考慮，並認為組合不宜集中一個市場或資產類別。

近日全球股市大跌，料強積金亦損失慘重。年初至上周五計，股票基金接近全軍覆沒，相反債券基金表現理想（見表）。

股市基金近全軍覆沒 債券表現佳

臨近退休的投資者面對現時市况或忐忑不安，惟簡立恆認為，波動市更不宜隨便調整強積金組合，投資者推測進出市場時機一般都十分危險，市場波幅可以很大，不建議胡亂轉倉，而是應按時檢視。他指強積金年度表現回報即將於本月發放，投資者可以檢視組合，視乎自我的風險承受能力、投資經驗等，決定組合的配置，如已有一定經驗，承受能力較高可選較高風險組合。

近期可對冲風險的債券基金，表現明顯較股票基金理想。簡立恆認為強積金成員現時宜分散風險，也不宜集中一個市場或者資產類別，如選擇近期漸受歡迎的股債混合基金。他解釋，股債混合基金的平均風險會較低，波動會相對其他基金為低，指在股市大跌，債息又大幅回落，股債有相互抵消的作用，估計直至年底前其波幅，都會低於其他強積金基金。如果是準退休的投資者，他建議要視乎個人退休金的來源，強積金為主要收入來源則宜保守部署，如選擇俗稱「懶人基金」的預設投資策略，但如果還有其他收入如物業作為支柱，則在強積金上略為進取也無妨。

歐美要看各國控疫成效 內地仍未明朗

面對全球疫情發展不斷惡化，上周更有國家元首親屬，以至著名影星或球員確診新型肺炎。簡立恆指目前各地疫情蔓延階段不同，亞洲尤其是中國疫情似穩定下來，反而歐洲明顯處於高峰期，美國亦在持續擴散。他又認為今次危機與2008年不同，當年是系統性危機，出現流動性問題，反觀自當年全球央行量化寬鬆後，現時流動性問題不大。今次政府的應對方法也不同，他指系統性風險還可透過央行放水拯救，但現時疫情危機下財金政策幫助不大，要看各國控制疫情程度。他認為今次危機要看兩個層面，一是市場要看歐美政府政策能否控制疫情，待受控後再討論財金政策成效。

至於內地市場，簡認為仍未見太多刺激經濟措施，而且疫情對經濟的影響尚未可知，如內地停工停產後對哪些行業和企業有影響，經濟數據亦未出爐，但相信最終會針對性地放水，支持製造業及中小企等；加上疫情即使回穩，但也未明朗，暫難言市場會否回升。

[退休綢繆]