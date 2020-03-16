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黃埔價量齊升 呎價返1.6萬

【明報專訊】受業主擴大議價空間及減息預期帶動，本港二手樓市逐步回暖，多個大型屋苑交投顯著增加，其中，率先於新冠肺炎疫情中錄得住戶死亡個案的紅磡黃埔花園，在減價效應帶動下見名人入市，本月首11天更已錄約20宗成交，已相等於上月全月逾七成，平均成交呎價亦重返逾1.6萬元水平。

明報記者 歐陽慧恩

自上月有住戶死於新冠肺炎後，黃埔花園連錄多宗減價個案，美聯首席高級營業經理易秉中表示，屋苑2月份至8日才錄得首宗成交，但減價效應令交投急增，全月錄28宗，其中包括已故其士集團創辦人周亦卿女婿、藝人吳家樂，以1060萬元購入3期6座低層A室，實用679方呎，實呎15611元。

新葵興3房不足800萬易手

承接旺勢，屋苑本月首11天已錄得20宗成交，新近成交個案為11期5座高層單位，實用505方呎，2房間隔，由於位處頂層，升降機未能直達，加上股市表現波動，故議價後以778萬元成交，實呎15406元，低市價約8%。原業主2015年以600萬元入市，帳面升178萬元或近三成。易續指，市場氣氛回暖，加上預期美國將再度減息，部分業主已收窄議價空間，料短期內成交價將繼續反彈。

除黃埔花園外，多個屋苑亦繼續以減價成交為主。葵涌新葵興花園C座高層7室，實用570方呎，3房間隔，新近以795萬元成交，實呎13947元，較銀行估價約820萬元為低，而原業主早於1983年以41.919萬元一手買入，帳面獲利753.081萬元或近18倍。

珀麗灣天際屋見9年同類新低

馬灣珀麗灣更有特色戶打破9年新低價，市場指，位於30座天際屋特色單位，實用1489方呎，屬4房雙套房間隔，並設平台及天台，新近以2000萬元易手，實呎13432元，業主原以2600萬元放盤，現累減600萬元，惟物業2007年以1343萬元買入，原業主帳面獲利657萬元或49%。

環海‧東岸銀主盤461萬沽

紅磡環海‧東岸錄亦錄首宗銀主盤成交，1C座中層E室，實用241方呎，開放式間隔，因業主向銀行及發展商旗下財務公司承做按揭，其後無力償還，令單位淪為銀主盤，物業原以455萬元放售，最終以461萬元易手，實呎19129元，較市價略低。原業主2015年以約400.3萬元購入，現升值約60.7萬元或15.2%。

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