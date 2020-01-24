經濟
睇樓速遞

香港地產

TOWNPLACE SOHO招租 瞄準新世代

【明報專訊】新冠肺炎疫情持續擴散，部分買家或暫緩入市，轉買為租。新地（0016）全新住宅租賃品牌「TOWNPLACE本舍」，主打新世代及旅居香港的客戶群，旗下中半山TOWNPLACE SOHO現正招租，以具彈性的租賃方式作招徠，可自選租期，月租由2.2萬元起。

明報記者 甘潔瑩

攝影 劉焌陶

位於堅道18號的TOWNPLACE SOHO，提供293伙，主打精巧單位，實用面積介乎286至1092方呎，開放式及1房戶佔60%。新地首推50伙招租，月租由2.2萬元起，租期由1個月至1年不等，同時因應新世代而推出3種租賃方案，分別有服務式住宅、附設家俬單位，以及自置家俬單位，租客可按個人需要選擇租期長短。

主打開放式及1房 月租2.2萬起

發展商早前開放3個服務式住宅示範單位，同位於28樓，其中A室屬實用570方呎3房戶，此單位選用國際品牌Stellar Works家具，單位內擺放多項深木色調家俬，配合偏好簡約高雅風格的住客。單位大廳外連露台，可飽覽全中環及維港景致。另B室示範單位，屬實用面積420方呎1房戶，亦選用Stellar Works的家俬。

此外，發展商開放向東南的E室， 實用面積460方呎，2房間隔，此單位則選用日本品牌Francfranc家俬及擺設，打造簡潔清新、舒適和諧的生活空間；大廳則外望歷史悠久的香港動植物公園。

用手機程式控制門鎖家電

值得留意的是，所有單位均以開放式廚房設計，配備一系列嵌入式廚房家電，包括雪櫃、電磁煮食爐等，更設酒櫃及蒸焗爐等。浴室採用酒店式設計，備有花灑、浴室專用藍牙揚聲器等。居室內亦備有不少貼心家具，包括鞋櫃、嵌入式衣櫃等，收納空間充裕，另亦備有電子保險箱、嵌入式無線充電座等。

發展商亦開發專屬手機應用程式，透過應用程式，住客可控制大門的電子門鎖，亦可隨時隨地控制室內的電器如燈光、冷氣機開關等，住戶亦可透過應用程式，預約TOWNPLACE旗下物業TOWNPLACE SOHO及TOWNPLACE KENNEDY TOWN的共享空間及家居服務。

TOWNPLACE SOHO位於中半山堅道18號，行往蘭桂坊只需3至5分鐘，住宅可透過中半山自動扶手電梯直達中環商業區及港鐵站等，出入方便。要留意的是，項目不設車位，有車人士要另覓地方泊車。

[睇樓速遞]

上 / 下一篇新聞

曾俊華陳家強任大灣區基金董事 股東中資色彩濃 回應稱不參與實際操作
曾俊華陳家強任大灣區基金董事 股東中資色彩濃 回應稱不參與實際操作
青年基金名字相近 本地富二代主導
青年基金名字相近 本地富二代主導
曾俊華敗選特首後 任職多與金融科技相關
曾俊華敗選特首後 任職多與金融科技相關
倫敦返港 富商劉竹堅確診新冠肺炎
倫敦返港 富商劉竹堅確診新冠肺炎
恒指「黑期」低水500點 分析：後市視乎美股走向
恒指「黑期」低水500點 分析：後市視乎美股走向
交銀國際洪灝：市場波動 勿恐慌 分段吸優質股
交銀國際洪灝：市場波動 勿恐慌 分段吸優質股
中小企低下層最脆弱 急需各界支援
中小企低下層最脆弱 急需各界支援
高瓴摩通掃微創 上周逆市升四成
高瓴摩通掃微創 上周逆市升四成
德美利證券：客戶上月買吉利德微軟3M
德美利證券：客戶上月買吉利德微軟3M
疫情谷TVB收視 廣告未減價 30秒廣告維持14.4萬元 ViuTV加價2%
疫情谷TVB收視 廣告未減價 30秒廣告維持14.4萬元 ViuTV加價2%
力攻大灣區 合拍劇成新財路
力攻大灣區 合拍劇成新財路
騰訊周三公布業績 券商料盈利增兩成
騰訊周三公布業績 券商料盈利增兩成
會計師公會籲改革企業管治 獨董應納法例約束 研制裁違規內地董事
會計師公會籲改革企業管治 獨董應納法例約束 研制裁違規內地董事
羅兵咸：未來3年內銀不良貸款率逐年下降
羅兵咸：未來3年內銀不良貸款率逐年下降
SHOPLINE：新冠肺炎疫情刺激網購訂單
SHOPLINE：新冠肺炎疫情刺激網購訂單
港商變陣產納米濾芯 解口罩荒
港商變陣產納米濾芯 解口罩荒
港設廠利引入外國技術
港設廠利引入外國技術
張兆聰：外圍短線較A股值博
張兆聰：外圍短線較A股值博
余淑穎：創業理財4大秘訣
余淑穎：創業理財4大秘訣
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：股市成交大 候低Call港交所
金子：股市成交大 候低Call港交所
張兆聰：聯儲局本周或令市場失望
張兆聰：聯儲局本周或令市場失望
蔡金強：中國防疫打洋拳 西方打太極
蔡金強：中國防疫打洋拳 西方打太極
潘啓才：熊市好覓百倍股
潘啓才：熊市好覓百倍股
陳大為：新冠肺炎非放水所能治
陳大為：新冠肺炎非放水所能治
謝偉銓：制定住屋開支比例目標以平衡供求
謝偉銓：制定住屋開支比例目標以平衡供求
沈永年：橫琴樓看長線 初哥避商業產品
沈永年：橫琴樓看長線 初哥避商業產品
李聲揚：恒指已到「海嘯價」
李聲揚：恒指已到「海嘯價」
股匯大跌市 撈A股新基建 加元英鎊料有支持 金價再升乏力
股匯大跌市 撈A股新基建 加元英鎊料有支持 金價再升乏力
陸振輝：免疫力差 多源自8種通病
陸振輝：免疫力差 多源自8種通病
陸振球：弱肉強食的投資方法
陸振球：弱肉強食的投資方法
陸振球：與恐慌對着幹！
陸振球：與恐慌對着幹！
林少陽：油價崩盤是跌市主要推手
林少陽：油價崩盤是跌市主要推手
技術取勝：煤氣仍處長期升軌之上
技術取勝：煤氣仍處長期升軌之上
潘迪藍：歐盟已從失敗汲取教訓
潘迪藍：歐盟已從失敗汲取教訓
蘇沛豐：疫情影響漸去 美團短線看100元
蘇沛豐：疫情影響漸去 美團短線看100元
李順威：資產全遭拋售 銀行體系仍穩健
李順威：資產全遭拋售 銀行體系仍穩健
劉思明：港股大奇蹟日暫脫險境
劉思明：港股大奇蹟日暫脫險境
何啟聰：資金湧好倉 阿里牛60653
何啟聰：資金湧好倉 阿里牛60653
瑞銀亞洲：恒指博技術反彈 吼新上市牛證
瑞銀亞洲：恒指博技術反彈 吼新上市牛證
摩根大通亞洲：波動市撈貨 選貼價輪或牛證
摩根大通亞洲：波動市撈貨 選貼價輪或牛證
周顯：比特幣24小時交易 補倉無門易暴跌
周顯：比特幣24小時交易 補倉無門易暴跌
何國良：疫情反映各國行政管理能力
何國良：疫情反映各國行政管理能力
何濼生：如當地持續無確診 應歡迎來港旅遊消費
何濼生：如當地持續無確診 應歡迎來港旅遊消費
王弼：跟大鱷重槌西方石油
王弼：跟大鱷重槌西方石油
曾淵滄：學股神價值投資 買本地地產
曾淵滄：學股神價值投資 買本地地產
湯文亮：誰是大輸家？
湯文亮：誰是大輸家？
陳永傑：美息減完可以再減
陳永傑：美息減完可以再減
廖偉強：樓巿重現「爭崩頭」
廖偉強：樓巿重現「爭崩頭」
布少明：環球波動 港樓市仍穩
布少明：環球波動 港樓市仍穩
李志成：美再減息 港樓可受惠
李志成：美再減息 港樓可受惠
盧楚仁：金油跌至值得低吸水平
盧楚仁：金油跌至值得低吸水平
凱旋門1房1.9萬租出 4年新低 低去年高峰四成 呎租僅45元
凱旋門1房1.9萬租出 4年新低 低去年高峰四成 呎租僅45元
金鐘甲廈空置率6% 業界料續揚
金鐘甲廈空置率6% 業界料續揚
一手半月583宗 超上月全月近七成
一手半月583宗 超上月全月近七成
寶明苑3房未補價570萬破頂
寶明苑3房未補價570萬破頂
十大屋苑周末8成交 3周首見個位數
十大屋苑周末8成交 3周首見個位數
黃埔價量齊升 呎價返1.6萬
黃埔價量齊升 呎價返1.6萬
富達：不宜亂調整強積金組合
富達：不宜亂調整強積金組合