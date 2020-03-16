十大屋苑周末8成交 3周首見個位數

新盤搶客 較上周同期跌近一半

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，將軍澳新盤銷情理想，各區陸續有新盤推出應市，搶去大量二手購買力。新型肺炎疫情持續蔓延，加上股票市場大幅波動，令買家入市態度更審慎。市場筍盤銳減，業主收窄議幅，買賣雙方持續拉鋸，二手成交步伐減慢。美聯住宅部行政總裁布少明表示，環球經濟受疫情影響，走勢未見明朗，但置業剛需持續，不少「筍盤」早前已被消化，二手交投難免受阻。

十大屋苑中，周末錄得成交的屋苑包括鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、將軍澳新都城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園，其中嘉湖山莊周末共錄得3宗成交，已是十大屋苑中交投最旺。

中原分行高級區域營業經理伍耀祖表示，天水圍快將有新盤推出前，嘉湖山莊周末錄3宗成交，平均實呎10,570元，其中嘉湖山莊翠湖居5座低層F室，實用面積449方呎，2房間隔，以455萬元易手，實呎10,134元。原業主1994年105萬元買入，持貨26年，帳面獲利350萬元或3.3倍。

柏傲灣2房978萬 3年帳面賺36%

另外，荃灣柏傲灣有2房單位業主趁額外印花稅（SSD）限售期屆滿即沽貨離場。美聯首席聯席區域經理梁仲維表示，柏傲灣2B座低層A室，實用面積551方呎，屬2房間隔，新近以近期市價978萬元易手，實呎17,750元。原業主2017年以719萬元購入，持貨滿3年額印鬆綁後易手，帳面獲利259萬元，物業升值36%。梁續稱，柏傲灣本月至今暫錄4宗成交，平均實呎17,896元，而成交量亦已超越上月全月僅2宗成交。