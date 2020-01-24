寶明苑3房未補價570萬破頂

世紀21物業經理魏仕良表示，寶明苑A座高層18室，實用面積594方呎，3房間隔，原業主去年8月於未補地價市場叫價620萬元放盤，在累減50萬元或8%後，新近以570萬元獲白居二買家承接，實呎9596元，成交價創屋苑未補價新高。資料顯示，對上紀錄為B座高層1室，實用面積535方呎，2房間隔，曾在去年4月以502萬元於未補地價市場易手，是次新成交將紀錄再推高68萬元或13%。原業主1998年10月100.8萬元未補地價購入，持貨近22年，帳面獲利469.2萬元或4.7倍。

新都城2房625萬 8年升1倍

區內大型屋苑新都城亦於周末錄得1宗成交。中原分行分區營業經理柯勇表示，新都城1期1座低層B室，實用面積364方呎，2房間隔，以625萬元成交，實呎17,170元，屬市價成交。原業主2012年302萬元買入，持貨8年，帳面獲利323萬元或1倍。

另外，香港置業助理分區董事劉浩勤稱，將軍澳天晉1期6座中層E室，實用面積538方呎，2房間隔，原業主最初於去年7月叫價1250萬元放盤，最新以960萬元成交，實呎17,844元，累計減幅有23%。原業主2011年463.3萬元買入，持貨9年，帳賺496.7萬元或1倍。