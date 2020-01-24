一手半月583宗 超上月全月近七成

周末一手沽255伙 OCEAN MARINI佔七成

會德豐地產常務董事黃光耀表示，OCEAN MARINI上周六首輪沽出188伙，佔可供發售208伙單位約九成，套現逾16億元。據成交紀錄冊顯示， 有45%買家選擇以建築期付款，以便待交樓時才承造按揭。

至於最新推出4號價單，戶型涵蓋2房至3房戶，另有1個平台特色戶及1個天台特色戶。單位實用面積由472至799方呎，售價由958.4萬元至1696.3萬元不等，維持最高22.1%的折扣，折實價由746.6萬元至1321.5萬元，折實平均實呎15,988元，撇除景觀、樓層等因素後屬原價加推，項目最快下周末作次輪銷售。

新一張價單的入場單位為1A座60樓D室，屬2房連開放式廚房間隔，實用面積472方呎，售價958.4萬元，折實價746.6萬元，折實實呎15,818元；售價最高單位為1B座50樓C室，屬3房1套連工作室間隔，實用面積798方呎，售價1696.3萬元，折實價1321.5萬元，實呎16,559元。整批單位以折實價計，市值約5.4億元。

OCEAN MARINI昨加推51伙

同時，旗下同系的MARINI及GRAND MARINI分別於周末沽出10伙及17伙。綜合市場資訊，一手新盤市場於周末錄得約255宗成交。另外，興勝創建（0896）深水埗現樓項目WEST PARK，亦沽出2伙。其中一伙為22樓A室，實用面積339方呎，2房間隔，成交價751.8萬元、實呎22,178元，呎價創項目新高紀錄。WEST PARK自1月底開展銷售以來累沽33伙，套現約2.3億元。