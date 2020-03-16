金鐘甲廈空置率6% 業界料續揚

據中原工商舖統計，上月港島區包括金鐘、銅鑼灣、中環、上環及灣仔等甲廈空置率按月全線上升，其中金鐘最嚴重，由1月約5.32%上升0.8百分點，至最新空置率約6.12%，創2014年4月後新高。該行預期，疫情持續將對商廈市場最為打擊，即使疫情紓緩後，企業擴充業務步伐定必受影響，預料上半年寫字樓租賃需求會維持在低水平，空置率將續上揚。

美銀空置率近兩成 呎租低見42元

事實上，近月金鐘甲廈屢錄新低租賃成交，如金鐘美國銀行中心高層05室，面積2637方呎，上月以月租約11萬元租出，呎租約42元，為該廈10年最低呎租。中原寫字樓部董事陳雁樓表示，據公司數據顯示，上月份金鐘、銅鑼灣、中環、上環及灣仔五區甲級商廈整體空置率升幅約0.02至0.8個百分點不等，當中金鐘升幅最大，更一舉升破6%水平，由1月份的5.32%上升至最新約6.12%。

上環甲廈雖然空置率較金鐘低，上月錄約4.88%，但單月升幅追隨其後，有約0.76個百分點。至於中環則按月上升約0.02個百分點至約3.85%，預期今年上半年市況會持續淡靜，不排除短期內有可能上升至4%或以上。

中原：企業緩擴充推高空置率

陳氏續稱，金鐘統一中心空置率升至雙位數，上月空置率錄得約10.45%，按月上升約1.96個百分點；而早前錄得新低呎租成交的美國銀行中心空置率為統計指標商廈中最高，上月該廈空置率約18.61%，單月升幅同約1.96個百分點。