凱旋門1房1.9萬租出 4年新低 低去年高峰四成 呎租僅45元

明報記者 張允亭

凱旋門本月至今接連錄得4宗1房單位的租賃成交，而月租則由1.9萬至2.2萬元不等。中原分行經理胡鴻洲表示，受疫情影響，外國企業減少駐港員工，加上同位於西九龍的南昌站上蓋項目匯璽亦提供同類開則的戶型，單位較簇新之餘，租金水平亦普遍較凱旋門低，搶去不少客源，而凱旋門因客源減少，令租務交投愈見疏落，有業主有見及此決定劈租吸客。

匯璽租盤搶客致客源大減

凱旋門錄得近年罕見劈租成交，位於朝日閣中層C室，實用面積420方呎，1房間隔，望園景，單位業主去年底以2.8萬元放租，經多次下調叫價後，最新以1.9萬元獲承租，呎租約45元，減幅達32%。代理透露，同類單位去年底租金成交價約2.8萬元。資料顯示，同類單位於去年4月樓市高峰期間曾以3.3萬元租出，呎租高達79元，亦意味現時租金已較1年前的高位大幅下跌42%。由於業主2007年540萬元購入，現時仍享4.2厘租金回報。

港灣豪庭2房月租不足1.2萬

與此同時，同位於西九龍、大角嘴指標屋苑之一的港灣豪庭，本月至今錄得約12宗租賃成交，平均呎租約40元。新近有2房單位以1.15萬元租出，低市價逾一成。市場消息稱，港灣豪庭6座中層A室，實用面積326方呎，屬2房間隔，望園景，單位業主早前叫價1.45萬元放租，減價3000元或20%後，最新以1.15萬元租出，呎租約35元，低市價逾一成。業主2010年5月234.8萬元購入，租金回報約5.9厘。

事實上，據中原地產新簽租約統計，上月租金按月跌2%，並已連跌7個月，為繼2008年金融海嘯後首見，惟累跌8.4%則較當年7個月內累跌24.8%的幅度為小。

上月私宅呎租按月跌2% 連跌7個月

上月全港107個大型私宅實用面積平均呎租錄34.7元，較1月份35.4元下跌2%，為7個月連跌中按月跌幅最大，而租金水平亦已重返2017年5月的34.7元水平，屬過去近3年的按月新低。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，疫情拖累下料住宅租金下行走勢將持續。