李志成：美再減息 港樓可受惠

自美國突發減息後，與樓按相關的1個月港元拆息連跌多日後，上周五（13日）一度輕微回升至1.14厘。儘管如此，以現時普遍銀行新做按揭息率低至H+1.24厘計算，實際按息2.38厘，低於普遍2.5厘封頂息率，反映H按用家可享減息優勢。美本周議息後再減息呼聲甚高，市場憧憬再減1厘，重返零息時期，若果美國大幅減息，相信港息亦有下調壓力，對置業人士而言是好消息。

政府可考慮放寬壓力測試

疫情打擊全球經濟活動，救市措施短時間難解決當前困局，挽回投資者信心，本港多個行業步入寒冬，投資氣氛回落，樓價現調整。稅務局公布上月份三大辣稅包括額外印花稅（SSD）、買家印花稅（BSD）及雙倍印花稅（DSD）交易共錄835宗，按月跌近四成，反映疫情影響買家及投資者入市步伐。政府過去推出辣招旨在打擊投資「炒樓」，但卻同時降低業主放盤意欲，變相令整體市場供應減少，建議政府適時減辣，助市民置業安居。在低息環境下，政府可考慮放寬壓力測試，並分階段放寬樓價1,000萬元以上按揭成數，全面提升二手市場流通率。

香港置業行政總裁

[李志成]